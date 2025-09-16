Ecco come proseguono il lavori per il nuovo studentato e la trasformazione di Biumo Inferiore

Proseguono i lavori nel quartiere di Biumo Inferiore per realizzare il nuovo Studentato diffuso di Varese, rigenerare e rendere fruibili le antiche corti, riqualificare molti edifici storici. Un articolato intervento che consentirà anche il recupero di immobili da tempo in disuso, permettendo di ridare vita e nuovo slancio al quartiere.

e opere prevedono inoltre la riqualificazione della pavimentazione di diverse strade. Nelle prossime settimane, secondo quanto comunica il Comune, verrà organizzato un momento pubblico per fare conoscere a residenti, studenti universitari e realtà del quartiere i lavori in corso di attuazione che porteranno a una grande trasformazione dell’intero quartiere.

È in corso l’intervento nell’edificio di via Cairoli, dove sono state eseguite le opere strutturali e alcuni interventi per l’efficientamento energetico del compendio dove sorgeranno 27 alloggi per 46 studenti. In corso i lavori degli spazi comuni al piano terra per realizzare aree svago, zone sala fitness, sale studio e coworking. Nelle prossime settimane partirà anche l’intervento in via Frasconi, dove sono previsti altri 24 posti letto per studenti, per un numero complessivo di 70 posti letto.

I lavori vedono anche la riqualificazione di diversi alloggi di edilizia pubblica all’interno del quartiere: sono conclusi i primi 14 alloggi distribuiti nelle vie Walder, De Cristoforis e Frasconi. Sempre in via Walder sono in corso le opere strutturali per la riqualificazione di altre 23 abitazioni di edilizia sociale. In pieno svolgimento anche le opere di riqualificazione del parco di Villa Arconati dove verranno realizzati un campo da basket, un’arena per spettacoli, aree gioco per bambini. In corso anche i lavori per la valorizzazione delle cinque corti storiche che si trovano in vari edifici del centro del rione e che verranno aperte al pubblico.

“Un maxi intervento in grado di dare nuova vita all’intero quartiere – spiega il sindaco Davide Galimberti – con la possibilità di accogliere studenti universitari, rendere vivibili gli spazi urbani e le corti storiche. Un investimento reso possibile anche grazie alle risorse del Pnrr e altri finanziamenti, e anche in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria. Un investimento che potrà arricchire un’area che ha una vocazione culturale, con la presenza del Liceo Civico Musicale, degli spazi museali della Sala Nicolini, e dove sono presenti e attive diverse associazioni sociali e culturali”.

“Con lo studentato, le nuove abitazioni comunali e la rigenerazione delle corti storiche riportiamo giovani, lavoro e opportunità – aggiunge l‘assessore Andrea Civati – È così che Biumo torna protagonista della città”. “Un grande intervento che potrà dare nuovo slancio al quartiere – aggiunge il consigliere di quartiere Marco Guadagnuolo – con benefici per chi vive e lavora nel quartiere, che potrà essere più vivibile e connesso con la città”.