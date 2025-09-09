Ecoverso R-Ace 21: torna a Varese la gara di auto dove vince chi consuma meno

Varese News

Il 12 ottobre 2025, la provincia di Varese sarà il palcoscenico della ventunesima edizione della Ecoverso R-Ace, la gara automobilistica amatoriale che premia chi consuma meno carburante o energia elettrica. L’evento, organizzato da Ecoverso, si svolgerà tra i suggestivi laghi di Varese e Comabbio, con partenza e arrivo a Materia Spazio Libero di Castronno, nuova sede di Varesenews e hub culturale.

Il programma del weekend prevede, per sabato 11 ottobre, l’arrivo dei partecipanti, i controlli tecnici delle auto, una visita guidata al parco e alla collezione d’arte di Villa Cagnola, seguita da un aperitivo rinforzato presso il ristorante dell’hotel. Domenica 12 ottobre, la gara avrà inizio alle ore 9:00, con un percorso panoramico di circa 60 chilometri. I partecipanti saranno suddivisi in quattro categorie: Hybrid, Hybrid Pro, Electric ed Electric Pro. Al termine della gara, i vincitori di ciascuna categoria saranno premiati con una coppa e una bottiglia di vino biologico offerto dalla Tenuta Tovaglieri di Golasecca (VA).

Per garantire la trasparenza e l’affidabilità dei risultati, i consumi saranno monitorati attraverso il computer di bordo delle vetture. I partecipanti dovranno mantenere l’auto accesa durante l’intero percorso e non modificare le impostazioni del computer di bordo. Eventuali infrazioni comporteranno la squalifica.

Per visionare il regolamento della gara è possibile CLICCARE QUI, mentre per il programma completo del weekend con tutti i dettagli di vitto e alloggio QUI. 

Per iscriverti alla gara CLICCA QUI. 

Pubblicato il 09 Settembre 2025
