Elezioni Marche, Acquaroli rieletto presidente con oltre la metà dei consensi
L’uscente governatore (Fratelli d’Italia) si impone sul candidato del centrosinistra Ricci: centrodestra oltre il 52%, affluenza ferma al 50%
Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione Marche. Il governatore uscente, sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla coalizione di centrodestra, ha ottenuto oltre il 52% dei voti. Il candidato del centrosinistra Matteo Ricci si è attestato intorno al 45%.
L’affluenza è stata del 50%, in calo rispetto al 2020 quando aveva superato il 59%.
Con il risultato di queste elezioni, il centrodestra conferma la guida della Regione per un nuovo mandato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.