Elezioni Marche, Acquaroli rieletto presidente con oltre la metà dei consensi

L’uscente governatore (Fratelli d’Italia) si impone sul candidato del centrosinistra Ricci: centrodestra oltre il 52%, affluenza ferma al 50%

Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione Marche. Il governatore uscente, sostenuto da Fratelli d’Italia e dalla coalizione di centrodestra, ha ottenuto oltre il 52% dei voti. Il candidato del centrosinistra Matteo Ricci si è attestato intorno al 45%.

L’affluenza è stata del 50%, in calo rispetto al 2020 quando aveva superato il 59%.

Con il risultato di queste elezioni, il centrodestra conferma la guida della Regione per un nuovo mandato.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
