Emanuele Monti: “Un nuovo ospedale per la sanità integrata tra Busto Arsizio e Gallarate”

Il presidente della Commissione Welfare in visita al presidio di Busto Arsizio. Il 24 ottobre atteso il nome del vincitore del concorso per la progettazione

Il Presidente della Commissione Welfare Emanuele Monti ha incontrato Daniela Bianchi, direttore generale dell’ASST Valle Olona, per fare il punto sul progetto del nuovo ospedale che sorgerà tra Busto Arsizio e Gallarate. Il progetto, annunciato dall’allora presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e sostenuto anche dal successore Attilio Fontana, rappresenta una struttura sanitaria moderna e innovativa, destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera area.

Il 24 ottobre verrà annunciato il vincitore del concorso internazionale di progettazione, segnando l’avvio concreto dei lavori. Monti ha anche sottolineato la necessità di una costante collaborazione con il territorio per ridisegnare le aree degli ospedali di Busto e Gallarate, che saranno destinate a nuovi usi socioassistenziali e di sanità territoriale, in sinergia con il nuovo ospedale.

“Vogliamo costruire una sanità integrata, centrata su innovazione, tecnologia e personale sanitario,” ha dichiarato Monti.

Alessandra Toni
alessandra.toni@varesenews.it

Sono una redattrice anziana, protagonista della grande crescita di questa testata.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
