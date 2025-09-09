Emirates estende la Premium Economy a tutti i voli A380 per New York, anche da Milano Malpensa: due voli diretti giornalieri per New York Jfk e il servizio collegato via Milano offriranno quattro classi di cabina.

I voli diretti EK201/202, che operano sulla tratta giornaliera Dubai–New York JFK, proporranno la Premium Economy a partire dal 1° dicembre.

Anche i voli giornalieri operati via Milano, EK205/206, offriranno l’esperienza Premium Economy a partire dal 10 novembre. Chi vola tra Dubai e Milano potrà scegliere posti in Premium Economy su due voli giornalieri, inclusi EK091/092.

Questi aggiornamenti ai voli Dubai-New York completeranno i servizi EK203/204, che già offrono la Premium Economy quotidianamente, un comfort eccezionale sui voli a lungo raggio. I biglietti in Premium Economy sono disponibili da subito su emirates.com, sull’App Emirates, tramite agenzie di viaggio online e offline e nei punti vendita Emirates.

Gli A380 riammodernati, operativi come EK201/202 e EK205/206, offriranno posti in First Class, Business Class, Premium Economy ed Economy Class, ampliando le opzioni per i clienti, sia che viaggino per lavoro sia per piacere.

Con queste novità, Emirates porterà a 68 le destinazioni globali servite con la Premium Economy entro marzo 2026 sui suoi A380, B777 e A350, confermando l’impegno della compagnia nel garantire la migliore esperienza di volo possibile e nel potenziare le opzioni premium, la coerenza e la scelta per i clienti in tutto il mondo.

Le cabine a quattro classi degli A380 Emirates sono già disponibili su rotte chiave verso Australasia e Asia, tra cui Sydney, Singapore, Osaka, Mumbai, Bangalore e altre.

Sull’A380 a quattro classi di Emirates, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del ponte principale e dispone di 56 posti disposti in configurazione 2-4-2. Ogni sedile offre ampio spazio per lavorare e rilassarsi, oltre a caratteristiche personalizzate come prese di ricarica individuali e un tavolino laterale per cocktail. L’esperienza a bordo è completata da comfort studiati nei minimi dettagli, un menu dedicato e un’ampia scelta di bevande, incluso il Chandon Vintage Brut 2016, disponibile esclusivamente per i passeggeri Premium Economy di Emirates.

Da oltre 10 anni, la tratta Milano–New York rappresenta un collegamento strategico non solo per l’intero network di Emirates, ma soprattutto per l’Italia. Milano, fulcro economico, culturale e della moda del Paese, consente di collegare due destinazioni di grande rilevanza commerciale e turistica – gli Emirati Arabi Uniti e New York – favorendo scambi proficui e creando opportunità concrete per le imprese italiane.