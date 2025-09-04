Varese News

Emozionando 2025, a Saronno si parla di emozioni e relazioni con gli incontri del Gruppo Alice

Da martedì 16 settembre prende il via una nuova edizione del percorso online che da anni accompagna chi desidera fermarsi ad ascoltare e coltivare il proprio mondo interiore. Incontri liberi e gratuiti in videoconferenza

Dopo la pausa estiva, il Gruppo Alice Odv di Saronno torna a proporre i suoi appuntamenti dedicati alla crescita personale e alla condivisione emotiva. Da martedì 16 settembre prende il via una nuova edizione di “Emozionando“, il percorso online che da anni accompagna chi desidera fermarsi ad ascoltare e coltivare il proprio mondo interiore.

Il tema di quest’anno: l’abbraccio

Il filo conduttore del ciclo di incontri sarà “L’abbraccio”, un gesto semplice ma profondamente potente, capace di racchiudere affetto, empatia, riconoscimento e sostegno. Un punto di partenza simbolico per un viaggio condiviso alla scoperta del nostro modo di vivere la vita e le emozioni.

Arte, poesia e condivisione guidano il percorso

A condurre gli incontri sarà ancora una volta Liliana Rizzo, che guiderà i partecipanti attraverso parole, immagini e suggestioni poetiche, per esplorare insieme ciò che ci rende umani: i legami, la fragilità, la forza delle emozioni. Il percorso sarà articolato in quattro incontri online, sempre di martedì alle 20.30, nelle seguenti date: 16 settembre, 30 settembre, 14 ottobre, 28 ottobre.

Incontri liberi, gratuiti e accessibili a tutti

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza su Google Meet e sono aperti a tutti, gratuitamente. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@gruppoalicesaronno.it per ricevere il link e tutte le indicazioni.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Alice Odv, realtà attiva a Saronno da anni nel campo del supporto emotivo e relazionale, che attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto, si impegna a promuovere benessere e consapevolezza all’interno della comunità.

