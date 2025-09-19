“Emozione dei Giochi”: la Porta di Milano a Malpensa accoglie la mostra sulle Olimpiadi

La Porta di Milano, spazio simbolico dell’aeroporto di Milano Malpensa, ospita, da oggi fino al 30 novembre 2025, la mostra fotografica e video “Emozione dei Giochi – Culture through Sport”, il progetto culturale promosso da Regione Lombardia – Direzione Cultura, in collaborazione con Ficts – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Inaugurata alla presenza di Francesca Caruso assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Monica Piccirillo, direttrice Aeroporto Milano Malpensa di Enac, Franco Ascani, presidente di Ficts, Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di Sea Aeroporti di Milano, l’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali lombarde e diffondere i valori universali dello sport. Il progetto – parte del “Programma Triennale per la Cultura 2023-2025” – mira a promuovere la cultura olimpica attraverso un linguaggio visivo accessibile e coinvolgente.

«Con Emozioni dei Giochi – Culture through Sport vogliamo accompagnare i cittadini lombardi, i viaggiatori e i visitatori internazionali in un percorso che unisce sport, arte e cultura, nella prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026» dichiara Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia. La mostra inaugurata oggi a Malpensa non è solo un racconto per immagini delle emozioni olimpiche, ma anche un modo per ricordare che lo sport parla un linguaggio universale fatto di rispetto, passione e lealtà. Regione Lombardia crede in un’Olimpiade che non sia soltanto un evento sportivo, ma anche un’eredità culturale e sociale, capace di valorizzare i nostri territori e di trasmettere valori condivisi alle nuove generazioni».

«L’Olimpiade Culturale offre l’opportunità di raccontare come lo sport, attraverso il dialogo con l’arte e la creatività, diventi un linguaggio universale capace di ispirare le persone» afferma Franco Ascani, presidente di FICTS. «Malpensa, crocevia internazionale, è il luogo ideale per accogliere questo messaggio: l’ “Olimpismo” è uno stile di vita per il rispetto reciproco, la solidarietà e l’inclusione. I valori olimpici sono un patrimonio dell’umanità che, grazie alla forza evocativa delle immagini, possono essere condivisi e tramandati oltre ogni confine».

L’inaugurazione con Fidato, Caruso e Ascani

>«In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’aeroporto di Milano Malpensa si prepara a svolgere un ruolo strategico come Primary Olympic Airport, grazie a un piano di investimenti infrastrutturali da 30 milioni di euro» aggiunge Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA Aeroporti di Milano. L’obiettivo è garantire un’accoglienza efficiente e di qualità a oltre 340.000 passeggeri attesi in soli 60 giorni, tra atleti, delegazioni, media e spettatori. Tra gli interventi principali, il restyling completo delle aree esterne di partenze e arrivi, il potenziamento dell’accessibilità, la creazione di nuove aree relax e green, e un’area dedicata alla gestione dei bagagli sportivi fuori misura. Inoltre, saranno ottimizzati i flussi per atleti e passeggeri a ridotta mobilità, potenziate le aree doganali e ristrutturata la sala Cerimoniale per le autorità. Malpensa sarà il primo punto di contatto con l’Italia, da qui transiterà il 75% delle persone interessate ai giochi».

La mostra propone una selezione delle immagini più iconiche dei Giochi Olimpici estivi e invernali, raccontando attraverso lo sport storie di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà. Un itinerario fotografico che celebra gli atleti di tutte le nazioni in transito dallo scalo milanese, sottolineando la dimensione globale e inclusiva dell’Olimpismo.

L’allestimento originale, interattivo e coinvolgente prevede la proiezione di filmati emozionanti a tema olimpico: montaggi realizzati da FICTS con le migliori immagini sportive mondiali dedicate alle più famose discipline sportive e una mostra fotografica dei momenti più memorabili della storia delle olimpiadi attuali illustrati da 240 foto su 20 totem autoportanti.

Con “EMOZIONI DEI GIOCHI – Culture through Sport”, Regione Lombardia e FICTS confermano il loro impegno nel costruire un’Olimpiade non solo sportiva, ma anche culturale, capace di coinvolgere cittadini, istituzioni, scuole e territori, in un dialogo tra sport, arte, identità e futuro.