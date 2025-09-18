Varese News

Entra in Fidelitycar: posizione aperta a Cuveglio

Fidelitycar Srl, realtà leader nel settore Automotive, ricerca una nuova risorsa da inserire nell’Ufficio Amministrazione/Garanzie. Si offre contratto full-time o part-time in sede a Cuveglio

Fidelitycar Cuveglio

Fidelitycar Srl, azienda leader nel settore automotive da vent’anni, è alla ricerca di una persona da inserire nel proprio organico presso la sede di Cuveglio (VA).

Si tratta di un lavoro in presenza.

Un aspetto centrale del ruolo sarà la capacità di inserimento dati e scrivere testi chiari, corretti e professionali: lettere commerciali, relazioni tecniche e comunicazioni formali.

Requisiti richiesti

  • Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
  • Buone capacità comunicative al telefono e relazionali
  • Ottima attitudine alla scrittura e alla gestione documentale
  • Precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio

Un’esperienza nel settore auto è gradita, ma si valutano anche candidati motivati con eccellenti capacità di comunicazione scritta e organizzazione del lavoro.

Cosa offre l’azienda

Inserimento in un contesto strutturato e dinamico, con la possibilità di contratto full-time (dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio) oppure part-time, da concordare.

Per candidarti invia il tuo CV aggiornato a info@fidelitycar.it, indicando nell’oggetto: Candidatura Addetto/a Ufficio Garanzie — disponibilità full-time/part-time e ricordati di inserire anche un recapito telefonico.

L’annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs. 198/2006).

 

di
Pubblicato il 18 Settembre 2025
