Escursione in bicicletta tra il Monastero di Torba e il Centro Didattico Scientifico di Tradate

Ritorna per la terza edizione “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta”, il programma di escursioni gratuito promosso dai Parchi ATE Insubria-Olona in collaborazione con Archeologistics.

Il programma è composto da sei appuntamenti e il prossimo sarà:

DOMENICA 19 OTTOBRE, ORE 14.30

La domenica delle castagne: il Centro Didattico Scientifico

Partiamo dal Monastero di Torba e raggiungiamo la sponda opposta del fiume Olona per salire ed entrare nel Parco Pineta, in occasione della Festa delle Castagne che si svolge nel Centro Didattico Scientifico di Tradate. Sul tragitto, visiteremo la Chiesa del Crocifisso, che conserva al suo interno un affresco del Morazzone e la Chiesa prepositurale di S. Stefano.

Distanza: 8+8 km.

Percorso adatto a tutti i tipi di biciletta, preferibilmente mountain bike (ultimo tratto su strada sterrata).

Difficoltà: facile

Punto di ritrovo: Monastero di Torba, via Stazione, Gornate Olona (VA)

Prenota il tuo posto compilando il seguente modulo: bit.ly/olonainbicicletta2025

Per informazioni: eventi@parcopineta.it | 328.8377206.

https://www.archeologistics.it/articolo.html?news=526