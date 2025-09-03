Escursione sulle tracce dei fossili a Besano: sabato 13 settembre visita guidata agli scavi e al museo

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco nel 2010. Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra questi ultimi spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Sabato 13 settembre alle ore 10.00 ci sarà l’ultimo appuntamento estivo legato al Museo dei Fossili di Besano, con il supporto di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. Si partirà alla volta di Rio Ponticelli, per andare a conoscere i luoghi che hanno custodito i reperti conservati oggi al museo di Besano. Sarà possibile visitare il territorio dei primi scavi avviati all’epoca di Antonio Stoppani e raggiungeremo anche le miniere di ittiolo, dove l’attività estrattiva del secolo scorso ha portato a scoprire questi reperti unici al mondo.

Ad accompagnare sui sentieri ci sarà anche il geologo Gianbattista Fidanza, che ci racconterà in particolare della miniera di scisti bituminosi delle Piodelle e aiuterà ad osservare i suoi strati laminati. Si parlerà di storia geologica, tecniche estrattive e del progetto di valorizzazione dell’area delle miniere promosso dal Comune di Besano, in corso di realizzazione e curato da Fidanza stesso.

Al termine della salita, ci si fermerà per una pausa pic nic (pranzo al sacco in autonomia) prima di rientrare al paese e, nel pomeriggio, visitare insieme alla guida il Museo dei Fossili di Besano.

L’attività è a cura di Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo Civico dei Fossili di Besano per conto del Comune di Besano.

Il percorso prevede la salita su sentiero boschivo. Difficoltà: facile. Termine previsto: ore 16.00.

Costi:

biglietto intero (comprende visita guidata e ingresso al Museo): €13 cad.

biglietto ridotto per chi ha 6-18 anni, residenti a Besano e possessori di AML (comprende visita guidata, ingresso al museo omaggio): €10 cad.

Prenotazione obbligatoria a questo link.

Gli orari di apertura ordinaria del Museo dei Fossili:

sabato e martedì 14:00 – 17:30

domenica 10:30 – 17:30

Per info: www.museodibesano.it / museo@comune.besano.va.it / 328.8377206