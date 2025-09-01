Estate al lago chiude con L’acqua del rubinetto, puzzle interattivo per bambini

In occasione dell’ultima giornata di eventi con la rassegna Estate al lago promossa dal Comune di Varese, torna domenica 7 settembre al Parco Zanzi l’iniziativa per bambini L’acqua del runinetto: un puzzle interattivo da completare insieme, immersi nella natura della Schiranna, sulle sponde del Lago di Varese .

Il gioco inizierà alle ore 10.30 e la partecipazione è per tutti gratuita.

A proporre l’attività, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sull’acqua come bene comune e risorsa preziosa da tutelare, è la società LereTi.

L’appuntamento è alle ore 10.15 al punto informativo delle Guardie ecologiche volontarie del Parco Zanzi.

Iscrizioni libere direttamente sul posto.

Per tutta la giornata di domenica 7 settembre, dalle ore 10 alle 16 al Parco Zanzi la rassegna chiude con Estate al lago con Ats Insubria: una giornata di incontri di dvulgazione ed educazione sanitaria.

Prendendo spunto dalla valenza ambientale, nbaturalistica e sociale del Lago di Varese, si parlerà di tutela e promozione della salute con focus su: cultura del lao e salute, corretti stili di vita, sana alimentazione e sicurezza alimentare, One Health e rapporto salute-ambiente e sensibilizzazione su vaccinazioni utili nella fruizione degli ambienti naturali.

In caso si pioggia gli eventi sono annullati.

Per informazioni è possibile scrivere una email a tutela.ambientale@comune.varese.it.