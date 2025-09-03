Ex avicola a Bardello: “Dopo anni di attesa partono i lavori di riqualifica”

È stato posizionato il cartello di cantiere e dalla settimana prossima partiranno i primi interventi nell’area dell’ex azienda avicola “La Lunga”, chiusa dal 2008 e abbandonata per oltre quindici anni. Dopo un lungo iter burocratico e legale, si apre finalmente la fase operativa di un percorso che i cittadini della zona attendono da tempo.

I lavori inizieranno con la pulizia dell’area, invasa da rovi e piante, per permettere l’approntamento del cantiere. «Si tratta di un primo passo necessario – spiega il sindaco Giuseppe Iocca– in attesa dell’approvazione del piano di lavoro da parte di ATS». La vera e propria rimozione dei rifiuti contenenti amianto, invece, prenderà avvio dopo la metà di settembre e si concluderà in circa un mese».

Ricapitolando la vicenda, Iocca spiega: «Appena insediati – nel 2023 – abbiamo chiesto al curatore fallimentare tutte le relazioni semestrali e la documentazione disponibile per capire meglio la questione. Abbiamo fatto presente le sue responsabilità e chiesto conto anche degli oltre 200 mila euro depositati sul conto del fallimento, domandandoci perché non fosse mai intervenuto. Non c’è stata alcuna collaborazione e, dopo vari approfondimenti tecnici e giuridici, siamo stati costretti a procedere in danno nei suoi confronti».

Parallelamente, l’amministrazione ha avviato con Regione Lombardia la richiesta di rimborso per le spese di rimozione dei rifiuti, una procedura tuttora in corso. Nel frattempo, il fallimento ha nominato un secondo curatore, giustificando la decisione con le difficoltà nel portare avanti la pratica, e ha presentato ricorso al TAR contro i lavori avviati dal Comune. Il tribunale amministrativo si esprimerà a ottobre, una tappa decisiva per chiudere definitivamente un contenzioso che dura da anni.