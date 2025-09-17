Federico Tesser ci guida nel mondo dell’apicoltura e del miele

È stato un incontro ricco di curiosità, consigli e spunti per tutti gli appassionati di apicoltura quello che ha visto protagonista Federico Tesser, apicoltore e fondatore dell’azienda agricola Fonte Incantata di Casciago, durante la diretta della Materia del Giorno su Varese News. Un format che, insieme alla collaborazione con la nostra testata, ha approfondito il mondo delle api, delle loro problematiche e delle potenzialità che il miele può offrire.

Federico Tesser, noto apicoltore e partner di Varese News, ha raccontato come il mestiere dell’apicoltore non sia solo una questione di produzione di miele, ma anche di passione e di attento studio delle api e del loro habitat. Come ha spiegato Tesser, diventare un apicoltore è un po’ come imparare ad andare in bicicletta: con tanta pazienza, tentativi ed errori iniziali, ma una volta che si impara, la soddisfazione è impagabile.

Uno degli aspetti più affascinanti dell’apicoltura, sottolineato da Tesser, è che ogni apicoltore ha il proprio metodo di gestione dell’alveare, e questo rende ogni lavoro unico. La varietà delle tecniche e degli approcci fa sì che ogni apicoltore sviluppi un proprio stile, rendendo l’intero settore estremamente ricco e dinamico.

Oltre a raccontare il suo percorso, Federico ha anche parlato di un corso che terrà a partire da ottobre, organizzato in collaborazione con Varese Corsi. Un’opportunità per chi desidera imparare a gestire un alveare, conoscere le tecniche di produzione del miele e approfondire la cultura del miele, che, come sottolineato, non è solo un rimedio naturale contro la tosse, ma un alimento ricco di proprietà e usi culinari.

In provincia di Varese, infatti, l’apicoltura ha una lunga tradizione, e la produzione di miele, come il miele d’acacia, ha ottenuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta). Tesser ha ricordato che la varietà di mieli locali include il miele di tiglio, castagno e melata, che si distinguono per i loro sapori caratteristici. Questi mieli, provenienti dai fiori e dalle piante locali, sono molto apprezzati per la loro qualità e il loro gusto unico.

Tesser ha anche parlato delle sfide legate al cambiamento climatico, un problema che gli apicoltori di tutta Italia stanno affrontando. Le stagioni più imprevedibili e le piogge che interferiscono con la fioritura delle piante rendono la produzione di miele incerta, mettendo a rischio l’alveare e la sua capacità di produrre nettare. Tuttavia, quest’anno è andata un po’ meglio, con una buona produzione, soprattutto per il miele d’acacia, sebbene la zona nord della provincia di Varese non abbia avuto gli stessi risultati.

Un aspetto fondamentale che Tesser ha voluto sottolineare riguarda l’importanza di un apicoltore attento alle necessità delle api. La produzione di miele è solo una parte del lavoro; l’apicoltore deve anche garantire che le api abbiano cibo sufficiente e che l’alveare sia sano. In effetti, l’apicoltura è anche un modo per tutelare l’ambiente, poiché le api sono fondamentali per l’impollinazione di molte piante.

Durante la diretta, Tesser ha anche accennato a come il miele possa essere utilizzato in cucina in modi inaspettati. Dal gin con il miele a ricette dolci come creme al cioccolato e nocciole, fino a preparazioni salate come le cipolle caramellate con miele di tiglio. Il miele è anche un ottimo ingrediente per condimenti per carne, come il rub per le costine. Tesser ha invitato i telespettatori a sperimentare con il miele, scoprendo tutte le sue potenzialità in cucina.

Infine, ha ribadito l’importanza di acquistare miele direttamente dagli apicoltori locali, per supportare l’economia del territorio e garantire un prodotto di qualità. «Ogni apicoltore ha un ruolo fondamentale nella conservazione dell’ambiente e nella produzione di un miele che rispetti le tradizioni e le specificità locali», ha concluso Tesser.

La puntata ha offerto non solo un’opportunità per conoscere meglio il mondo delle api, ma anche per riflettere su come la nostra alimentazione e le nostre abitudini possano trarre vantaggio da un prodotto naturale e sostenibile come il miele. Un appuntamento che ha sicuramente suscitato l’interesse di tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di questo straordinario alimento e della sua produzione.

RIGUARDA LA PUNTATA