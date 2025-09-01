Federico Visconti inaugura “La materia del giorno”
Il presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto spiega come si finanzia un progetto comunitario nel primo appuntamento della nuova rubrica quotidiana di Materia e Varesenews.
Parte oggi la nuova rubrica quotidiana “La Materia del giorno”, pensata per offrire ogni giorno, dal lunedì al venerdì, uno spazio di confronto e approfondimento chiaro e diretto su temi concreti che riguardano la vita di tutti noi: dall’economia al territorio, dalla cultura ai servizi pubblici. Ogni puntata durerà venti minuti e vedrà un giornalista di Varesenews dialogare con un ospite diverso, con l’obiettivo di informare, spiegare e stimolare riflessioni utili. Il primo ospite è Federico Visconti, presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, che ci guiderà a capire come si finanzia un progetto comunitario. Un tema importante per chi crede nel valore della partecipazione e nel sostegno a iniziative che fanno crescere il territorio.
Visconti è professore ordinario di Economia aziendale e già rettore dell’Università Liuc di Castellanza, con una lunga esperienza accademica e istituzionale.
