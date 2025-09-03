Fermato a Luino con due panetti di cocaina da 600 grammi a bordo di un’auto “clonata”

Nel corso di un controllo a Luino, la Guardia di Finanza di Varese ha arrestato un uomo e sequestrato circa 600 grammi di cocaina, oltre a una vettura e una carta di circolazione contraffatta.

I dettagli dell’operazione

Una pattuglia della Compagnia Gdf di Luino ha fermato un’autovettura che è risultata “clonata”. La carta di circolazione presentata dal conducente, un cittadino italiano, indicava una società di autonoleggio come proprietaria, ma il dato non corrispondeva alle informazioni presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine, dove l’intestatario risultava essere un privato.

Di fronte alla reticenza del conducente, i militari hanno ispezionato il veicolo. L’ispezione ha portato alla scoperta di due panetti di cocaina, per un peso totale di circa 600 grammi, nascosti sotto il sedile del passeggero. Un test rapido ha confermato che si trattava di cocaina.

Successivamente, la perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha permesso di sequestrare circa 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le accuse

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Le accuse a suo carico sono detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90) e ulteriori contestazioni per falso e ricettazione a causa della documentazione contraffatta. L’auto, la droga, il denaro e la falsa carta di circolazione sono stati sequestrati.