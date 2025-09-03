Fermato a Luino con due panetti di cocaina da 600 grammi a bordo di un’auto “clonata”
Dopo lo stop in auto e il rinvenimento della droga la perquisizione dell'abitazione dell'uomo ha permesso di sequestrare circa 3mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio
Nel corso di un controllo a Luino, la Guardia di Finanza di Varese ha arrestato un uomo e sequestrato circa 600 grammi di cocaina, oltre a una vettura e una carta di circolazione contraffatta.
I dettagli dell’operazione
Una pattuglia della Compagnia Gdf di Luino ha fermato un’autovettura che è risultata “clonata”. La carta di circolazione presentata dal conducente, un cittadino italiano, indicava una società di autonoleggio come proprietaria, ma il dato non corrispondeva alle informazioni presenti nelle banche dati delle forze dell’ordine, dove l’intestatario risultava essere un privato.
Di fronte alla reticenza del conducente, i militari hanno ispezionato il veicolo. L’ispezione ha portato alla scoperta di due panetti di cocaina, per un peso totale di circa 600 grammi, nascosti sotto il sedile del passeggero. Un test rapido ha confermato che si trattava di cocaina.
Successivamente, la perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha permesso di sequestrare circa 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
L’arresto e le accuse
L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Le accuse a suo carico sono detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90) e ulteriori contestazioni per falso e ricettazione a causa della documentazione contraffatta. L’auto, la droga, il denaro e la falsa carta di circolazione sono stati sequestrati.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.