Fermato dai carabinieri dopo il tentato furto di offerte nella chiesa di Omegna

Tenta di rubare nella cassetta delle offerte in chiesa ma viene fermato dai carabinieri. Nella giornata di giovedì i militari della Sezione Radiomobile di Verbania hanno arrestato un 74enne residente nel Novarese, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati contro il patrimonio. L’uomo è stato bloccato nel centro di Omegna durante un servizio di controllo del territorio, dopo che il suo comportamento insofferente e poco collaborativo aveva insospettito i militari.

Dagli accertamenti è emerso che il pensionato aveva precedenti specifici per furti ai danni delle cassette delle offerte nelle chiese. Un controllo più accurato del veicolo ha confermato i sospetti: all’interno dell’auto sono stati rinvenuti due flessometri, di cui uno con un pezzo di nastro biadesivo applicato all’estremità, una torcia e 25 strisce di nastro biadesivo, strumenti tipicamente usati per recuperare denaro dalle cassette.

Il luogo del fermo – nei pressi della Chiesa Madre di Sant’Ambrogio – ha indotto i Carabinieri a verificare subito lo stato dell’offertorio. Insieme a un responsabile del luogo di culto, i militari hanno trovato la cassetta chiusa e quasi priva di offerte, essendo stata svuotata il giorno precedente. Al suo interno, però, erano presenti due fogli di carta e un nastro biadesivo giallo identico a quello rinvenuto nell’auto, perfettamente combaciante con il pezzo applicato al flessometro sequestrato.

L’evidenza del tentativo di furto, unita ai gravi indizi raccolti e ai numerosi precedenti a carico dell’uomo, ha portato al suo arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. Il 74enne è stato condotto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Verbania, in attesa dell’udienza di convalida.