Festa con la palla a spicchi a Viggiù : Andrea Meneghin taglia il nastro del playground di Baraggia

Una giornata dedicata alla palla a spicchi a Viggiù, dove a tagliare il nastro del nuovo playground è stato un padrino d’eccezione.

È stato infatti inaugurato ieri pomeriggio – sabato 20 settembre – il campetto di via Cassani nella frazione Baraggia con una giornata di festa dedicata allo sport, alla comunità e ai più giovani. Padrino della giornata è stato Andrea “Il Menego” Meneghin, leggenda del basket italiano, campione stellato con la Pallacanestro Varese nel 1999 e oro europeo con la Nazionale sempre in quell’anno, a Parigi.

L’arrivo di Meneghin ha acceso l’entusiasmo di ragazzi, famiglie e appassionati, trasformando l’inaugurazione in una vera celebrazione dello sport all’aria aperta. L’ex capitano, oggi commentatori sportivo, ha poi lasciato la propria firma sul campetto in memoria di una giornata che i ragazzi non dimenticheranno tanto facilmente.

Alla giornata hanno partecipato anche le società sportive Valceresio Basket, Bugs Malnate, Limax Clivio e Phoenix Cantello, con tanti ragazzi in campo per giocare, imparare e divertirsi insieme.

Fondamentale il supporto del nutrito gruppo di volontari, composto dell’oratorio di Viggiù, della Protezione Civile e della Polizia Locale, che hanno garantito la sicurezza e il buon andamento dell’evento. L’organizzazione ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i volontari coinvolti per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati.