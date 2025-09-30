Festa della Zucca: tre domeniche di eventi con la Pro Loco di Gavirate

Gavirate si prepara a celebrare l’autunno con il suo appuntamento più atteso e amato: la Festa della Zucca. La Pro Loco di Gavirate ripropone la tradizionale manifestazione che, a partire da domenica 5 ottobre, animerà il suggestivo lungolago per ben tre fine settimana consecutivi.

L’evento, patrocinato dal Comune, promette un’esperienza ricca e coinvolgente, unendo la migliore tradizione gastronomica locale a nuove proposte ludico-culturali e di benessere.

Zucca protagonista e la nuova “Fiera del Benessere”

Durante le tre domeniche del mese, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare una vasta gamma di prodotti regionali grazie agli stand enogastronomici, dove la Zucca regnerà sovrana in piatti che vanno dai ravioli al risotto, dagli gnocchi ai tortelli, fino a secondi e dolci. Lo stand della Pro Loco, in particolare, proporrà specialità mantovane, frittelle e dolci.

La grande novità di quest’anno è rappresentata da “La Fiera Del Benessere”, curata dall’associazione Armonia di Cassano Magnago. Questo spazio offrirà ai visitatori la possibilità di dedicarsi un’attenzione speciale, incontrando operatori olistici professionalmente preparati. Saranno presenti anche numerosi hobbisti con creazioni artigianali come collane, tisane, oli essenziali, incensi, candele e molto altro, incentrate sul benessere e sul lavoro sapiente della materia prima.

Un programma ricco di eventi a tema

Ogni domenica presenterà attrazioni esclusive, ma alcune attività saranno fisse in ogni giornata di festa, tra cui l’immancabile castagnata, la divertente sfida del lancio della zucca (Torneo “Zucche Volanti” alle ore 15.30) e il mercatino degli hobbisti.

Ecco il programma completo delle tre domeniche:

Domenica 5 ottobre: Tra Musica e Motori

La giornata inaugurale vedrà la castagnata a cura di Pro Banco di Solidarietà Gavirate. Oltre all’esposizione delle zucche e alla Mostra Micologica del Gruppo Micologico Gavirate, la musica sarà protagonista con lo spettacolo tributo de “I B@ttisti”. Imperdibile anche il Raduno Auto Storiche a cura del Club Fiat 600 di Besozzo e la Fiera ”Benessere in Zucca” con operatori olistici, reiki, cristalloterapia e shiatzu.

Domenica 12 ottobre: Aria di Festa Medievale e Vinile

La castagnata sarà animata dal CAI Gavirate con attività di arrampicalbero e ponte tibetano. L’atmosfera si farà storica grazie al Clan Hagalaz di Moncalieri, che allestirà un accampamento con tiro con l’arco, scherma e spettacolo di falconeria. L’intrattenimento musicale sarà affidato al DUO – The Men in Black. Spazio anche a “Scultore per un giorno” con Sergio Terni, all’Esposizione Ciclo Varese e alla Fiera del Vinile a cura di Records Family Groove.

Domenica 19 ottobre: Folklore e Tradizione Artigiana

Il CAI Gavirate proporrà nuovamente arrampicalbero e ponte tibetano. Il lato culturale vedrà lo Spettacolo Folk con I Gioppini di Bergamo e la presenza di Legambiente Varese con il Riciclattolo. L’artigianato sarà in primo piano con l’associazione Varese in Maglia, dedicata ai lavori a maglia e uncinetto.

Logistica e Invito

Per garantire lo svolgimento dell’evento in ogni condizione meteo, la Pro Loco ha installato una tensostruttura aggiuntiva che, sommata a quella già esistente, permette di ospitare fino a 800 persone a pranzo in uno spazio coperto. Lo stand gastronomico sarà attivo dalle 11.30 alle 16.30, mentre le mostre saranno aperte dalle 10.00 alle 19.00.

Gli organizzatori della Pro Loco hanno invitato calorosamente la comunità: “Come da tradizione anche quest’anno abbiamo proposto la Festa della Zucca, ormai divenuto un evento seguito ed apprezzato in tutta la provincia. Invitiamo le persone a venirci a trovare in riva al nostro maestoso lago; vi aspettiamo con gioia per degustare leccornie del nostro Territorio a base di Zucca, passare momenti spensierati e cimentarsi in attività creative.”