“Festa delle Contrade” a Cavagnano tra musica e coscette di rana

Domenica 21 settembre 2025 a Cavagnano si rinnova l’appuntamento con la Festa delle Contrade, una giornata all’insegna della tradizione, della musica e della buona cucina

Una giornata di festa tra bancarelle, laboratori per bambini, musica e cucina tipica. Domenica 21 settembre 2025, a Cavagnano, frazione di Cuasso al Monte, si terrà la nuova edizione della “Festa delle Contrade”.

Un programma per tutte le età

L’evento inizierà alle ore 11:00 e animerà le vie del paese con un mercatino locale, ricco di bancarelle artigianali e prodotti del territorio. Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli, grazie ai laboratori creativi pensati per intrattenere i bambini.

La giornata sarà accompagnata da musica dal vivo e da un DJ set che animerà il pomeriggio e la serata, creando un’atmosfera festosa per tutte le generazioni.

La cucina della tradizione

Tra i protagonisti della festa c’è la gastronomia: come da tradizione, la specialità della giornata saranno le coscette di rana fritte, accompagnate da pesciolini fritti, panini con salamella alla griglia e patatine. Una proposta culinaria che unisce sapori locali e convivialità, richiamando visitatori anche dai paesi vicini.

Appuntamento il 21 settembre

La “Festa delle Contrade” è organizzata con il supporto della comunità locale e rappresenta uno dei momenti più sentiti dell’anno per gli abitanti di Cavagnano. Un’occasione per ritrovarsi, riscoprire le tradizioni e trascorrere una giornata all’aria aperta nel cuore della Valceresio.