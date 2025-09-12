Festa dello Sport a Marnate: una giornata all’insegna del movimento e del divertimento

Durante la giornata saranno presenti le associazioni sportive del territorio che proporranno dimostrazioni e attività pratiche

Sabato 13 settembre al Centro Sportivo Meraki, in via San Carlo a Marnate, appuntamento con la Festa dello Sport: un evento gratuito che invita i cittadini di tutte le età a partecipare a un’intera giornata dedicata allo sport, al divertimento.

A partire dalle 9:00 e per tutta la giornata fino alle 18:00, si potranno provare attività sportive per grandi e piccoli, assistere a dimostrazioni, e incontrare le associazioni del territorio, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita, benessere e inclusione.

Organizzata dal Comune di Marnate, la Festa dello Sport vuole contribuire a far sì che lo sport diventi occasione per trasmettere valori propri dello sporto, come il rispetto, l’impegno e la collaborazione, ma anche la partecipazione attiva alla vita del proprio territorio.