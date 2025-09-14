Festa dell’Oratorio a Luino: comunità in preghiera e in festa

L’Oratorio San Luigi di Luino si prepara a vivere tre giornate di festa, preghiera e condivisione, con tutta la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”, in occasione della tradizionale Festa dell’Oratorio 2025, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.

Il programma si aprirà venerdì 19 settembre con una giornata in cui l’intera comunità è invitata a pregare per i ragazzi e le attività educative dell’oratorio. La giornata si aprirà con la S. Messa alle ore 8.45 al Santuario del Carmine, seguita dall’adorazione eucaristica che si estenderà per tutta la giornata. Alle 19.00 la conclusione con i Vespri e la benedizione.

La giornata di sabato 20, invece, vedrà i preadolescenti impegnati nella fiaccolata, a partire dalle ore 14.00. Fiaccolata che terminerà in oratorio dove, alle 18.00, verrà celebrata la S. Messa con il mandato educativo a educatori, catechisti, insegnanti, operatori pastorali e scolastici della scuola parrocchiale “Maria Ausiliatrice”. Non solo: la celebrazione sarà anche l’occasione, per i fedeli e la città di Luino, di ringraziare e salutare ufficialmente don Daniele Bai che, dopo due anni alla guida della Comunità Pastorale, lascerà il posto al nuovo parroco don Cesare Zuccato. In caso di maltempo, la Messa sarà celebrata nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Dalle 19.30, poi, spazio alla convivialità con la cena aperta a tutti. Il menu prevede pizza margherita, bis di tagliatelle ragù/funghi, grigliata mista e patatine. Prenotazioni aperte presso la segreteria dell’oratorio martedì 16 settembre dalle 20.30 alle 22.00.

La serata culminerà alle 21.00 con la testimonianza della pittrice, ballerina e scrittrice italiana Simona Atzori. Non mancheranno anche giochi e gonfiabili per i bambini.

Infine, domenica 21, alle 14.45 si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi del secondo, terzo e quarto anno di catechismo (3a, 4a e 5a elementare), con la possibilità di procedere alle iscrizioni per il nuovo anno. A seguire, ancora una volta, giochi e gonfiabili in oratorio per i più piccoli.