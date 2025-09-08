Ieri sera, domenica 7 settembre, il parco di Villa Castelbarco si è animato di musica, spettacoli, street food e tanta allegria per la prima edizione della “Festa di fine estate”, organizzata dall’associazione Anni Verdi Casciago con il patrocinio del Comune.

Galleria fotografica Festa di fine estate a Casciago: “Grazie a tutti per aver partecipato” 4 di 20

È stata una serata speciale, con tanta gente che ha apprezzato la bellezza del parco e la vista sui laghi e i monti. Le esibizioni di danza e le acrobazie con i tessuti aerei hanno emozionato tutti fino a tarda sera, accompagnate da buon cibo e convivialità.

Il ricavato della sottoscrizione a premi sarà destinato alla UILDM Varese, per sostenere l’acquisto di un mezzo destinato al trasporto di persone disabili.

«Un grazie di cuore a tutti – ha commentato il sindaco Mirko Reto – cittadini, associazioni, attività commerciali e volontari che hanno reso possibile questa festa. Grazie anche al consigliere regionale Emanuele Monti per aver condiviso con la sua famiglia questa splendida serata. La prima edizione è stata un grande successo… e questo è solo l’inizio».