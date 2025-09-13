Festa di San Nicola a Castiglione Olona: tutto di domenica il ricco programma ricco di eventi

Domenica 14 settembre 2025, il Rione Madonna in Campagna di Castiglione Olona celebra la tradizionale Festa di San Nicola, un evento che promette di coinvolgere la comunità in una giornata di cultura, musica, e convivialità.

Il programma della giornata è variegato e adatto a tutte le età, con momenti di approfondimento storico, celebrazioni religiose e intrattenimento per i più giovani.

La giornata inizierà alle 15.45 con una visita guidata alla Chiesa di Madonna in Campagna, un’opportunità unica per scoprire la storia e le curiosità di uno dei luoghi più suggestivi del paese, accompagnati da Marzia Ferioli dell’Associazione Borgo Antico.

Alle 17.00, il programma proseguirà con un incontro musicale in cui il fisarmonicista Nicola Cilentro accompagnerà i partecipanti in un viaggio nelle tradizioni musicali campagnole, sempre a cura dell’Associazione Borgo Antico.

Alle 18.00, sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Madonna in Campagna da Don Silvano Lucioni, in occasione del suo 60° anniversario di sacerdozio.

Alle 18.45, si terrà la tradizionale processione per le vie del rione, un momento molto sentito dai fedeli e dai residenti che ogni anno partecipano con grande devozione.

Alle 19.00, sarà inaugurata l’apertura degli stand gastronomici e il street food che offrirà piatti tipici locali e specialità per tutti i gusti. Dalle 20.00, spazio alla beneficenza con l’asta “L’incanto”, che avrà come scopo la raccolta fondi per il sostegno delle attività sociali del paese. Le bancarelle si disporranno lungo Via Volta, offrendo opportunità di acquisto e intrattenimento.

A partire dalle 20.45, la festa proseguirà con musica dal vivo e DJ set, creando un’atmosfera festosa per i partecipanti.

La serata si concluderà in bellezza alle 23.00, con un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio, un tradizionale appuntamento che lascerà tutti a bocca aperta.