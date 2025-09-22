Festa di Sant’Andrea a Golasecca: una giornata di divertimento e comunità

Domenica 28 settembre 2025, la parrocchia di Santa Maria Assunta di Golasecca celebra una giornata speciale in onore dell’Anno Oratoriano 2025-2026. La festa si aprirà con la Santa Messa, prevista per le 10.30, che si terrà presso l’oratorio (in chiesa in caso di maltempo). Al termine della celebrazione, ci sarà la tradizionale benedizione delle moto, un momento molto atteso dai motociclisti e dai partecipanti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12.30, il pranzo comunitario accoglierà tutti i partecipanti. Il menù per gli adulti, al costo di 15,00 €, prevede antipasto misto, pasta al forno classica con pesto e zucchine, e dolce, accompagnati da acqua. Per i ragazzi, a 8,00 €, sarà disponibile una pasta al pomodoro o bianca, crocchette di pollo e patatine, gelato e acqua.

Le iscrizioni per il pranzo sono aperte presso la sacrestia, subito dopo la Messa, o tramite WhatsApp al numero 350-9213217, entro mercoledì 24 settembre. È possibile anche scrivere all’indirizzo email: oratoriosaLuigiGolasecca@gmail.com.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, i partecipanti potranno unirsi all’oratorio per una giornata di giochi, balli e animazione, in un’atmosfera festosa e coinvolgente che coinvolgerà tutta la comunità.

Una giornata all’insegna della convivialità, della fede e dell’aggregazione che promette di essere un appuntamento speciale per Golasecca, con attività per tutte le età e un’occasione di ritrovo per i cittadini.