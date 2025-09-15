Fiera di Varese 2025: partenza da record per la 47ª edizione tra vino, eventi e sport

Oltre 15.000 ingressi nel primo weekend. La 47ª edizione della Fiera di Varese, inaugurata venerdì 12 settembre alla presenza delle autorità e di numerose realtà economiche e associative del territorio, ha preso il via di slancio. Complice il bel tempo, la varietà dell’offerta e la forte partecipazione di espositori, i visitatori sono accordi numerosi.

«I dati di affluenza stanno confermando le aspettative, così come la soddisfazione di espositori e visitatori – sottolinea Pietro Garavaglia, Ad di Chocolat Pubblicità, segreteria organizzativa della Fiera – Quest’anno la Fiera non è solo vetrina di eccellenze, ma anche un vero laboratorio di comunità, in cui sport, cultura e impresa si intrecciano in vista di Milano-Cortina 2026».

Novità e conferme: la Wine Week e l’Area Food

Grande successo per la novità assoluta del 2025, la Varese Wine Week, che offre un percorso enologico tra cantine provenienti da tutta Italia, degustazioni guidate e possibilità di acquisto diretto.

Accanto al vino, torna protagonista l’Area Food, con un viaggio tra le cucine regionali e internazionali: dallo gnocco fritto e i tortelli emiliani alle specialità pugliesi, abruzzesi, sarde e bergamasche, fino alla paella mediterranea. Il tutto arricchito da birre artigianali, vini, amari e caffetteria, trasformando la Fiera in un vero e proprio salotto del gusto.

Gli appuntamenti della settimana

Il calendario dei prossimi giorni propone incontri che intrecciano futuro e territorio:

Lunedì 15 settembre, ore 18.00 – “2030: Varese tra abitare e territorio”, dibattito promosso da Anama Confesercenti.

Mercoledì 17 settembre, ore 18.30 – Presentazione ufficiale a cura del Comune di Varese degli European Master Games 2027.

Giovedì 18 settembre, ore 17.30 – “Verso Milano-Cortina, quali ricadute su Varese?”, incontro con Rete55 sul progetto Varese Sport Commission for Winter Games.

Non mancano gli attesi appuntamenti con VerbaManent, condotti da Morena Zapparoli Funari:

Martedì 16, ore 19.00 – intervista a Stefano Tacconi

Giovedì 18, ore 19.00 – intervista a Fulvio Collovati

Venerdì 19, ore 19.00 – intervista a Amedeo Goria

Sport e spettacoli protagonisti

Anche l’Area Spettacoli, curata da baVARESE Prostfest con VareseSport, ha animato il primo weekend con musica e giovani talenti. Nei prossimi giorni saliranno sul palco le associazioni e squadre sportive del territorio:

Lunedì 15, ore 20.00 – Varese Basket School

Martedì 16, ore 20.00 – Basket Sette Laghi & Pikkiatelli Gasch

Mercoledì 17, ore 20.00 – Varese Calcio

Giovedì 18, ore 19.00 – Rowing Academy Canottieri Varese

Venerdì 19, ore 20.00 – Basket Femminile Varese 95

La Fiera si conferma così non solo uno spazio espositivo, ma un vero crocevia di cultura, sport e convivialità che accompagna la città per dieci giorni di festa e incontri.

Programma Area Incontri e Cultura 25