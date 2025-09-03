“Fill in the GAP” arriva in Valcuvia: due tappe tra gioco urbano e riflessione sull’azzardo

Un gioco in piazza che è insieme esperienza artistica, divertimento e momento di riflessione condivisa.

Con due appuntamenti, il primo a Brenta ed il secondo a Castello Cabiaglio, arriva in Valcuvia Fill in the GAP, spettacolo partecipativo firmato Karakorum Officina Carbonara, in collaborazione con ATS Insubria, nell’ambito del V Piano Locale GAP per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Cittiglio, realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

Fill in the GAP non è un semplice spettacolo, né un gioco da tavolo in formato gigante: è un’esperienza che mette in movimento corpi, idee ed emozioni. Con il supporto della tecnologia (cuffie wireless e regia live), il pubblico si muove in uno spazio urbano trasformato in grande tabellone, in cui scegliere, esporsi, ascoltare e rischiare.

Fill in the GAP nasce per affrontare da un punto di vista inedito un tema complesso e sommerso: il gioco d’azzardo patologico.

Fill in the GAP è un invito a “mettersi in gioco” in senso pieno: come cittadini e comunità, per riconoscere i meccanismi che rendono il gioco d’azzardo così pervasivo e per scardinare, insieme, l’idea che certi destini siano già scritti, come i numeri su un dado.

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti, dai 12 anni in su.

Durata: circa 70 minuti

Cuffie fornite in loco