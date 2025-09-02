“Fine estate in musica” a Besnate, la rassegna con le bande musicali del territorio

Organizzata dal locale Corpo Musicale Sant’Eugenio, vedrà ospiti anche le bande di Morazzone e Mezzana. Musica e momento d’incontro nella bella piazza Santa Maria del Castello

La tradizione bandistica torna protagonista a Besnate con la rassegna “Fine Estate in Musica”, organizzata dal Corpo Musicale Sant’Eugenio.

L’appuntamento è per domenica 14 settembre alle ore 16.00 nella scenografica piazza Santa Maria del Castello, nel centro storico.

Sul palco si alterneranno tre formazioni che rappresentano l’anima e la vitalità della musica popolare in provincia di Varese: la Banda Mam dei Ragazzi di Morazzone, il Corpo Musicale “La Cittadina” di Somma Lombardo e i “padroni di casa” del Corpo Musicale Sant’Eugenio di Besnate.

L’evento, realizzato con il patrocinio di Anbima APS, Regione Lombardia, Pro Loco Besnate e Comune di Besnate, vuole essere non solo un concerto, ma anche un momento di condivisione e di festa per la comunità, che trova nelle bande uno dei suoi riferimenti culturali più longevi e popolari.

L’appuntamento è all’aperto, per salutare l’estate nella bella piazza Santa Maria del Castello, che – come giù per il jazz festival a primavera – rappresenta un palcoscenico ideale per gli eventi musicali che sono anche momenti di socialità, incontro e scambio.