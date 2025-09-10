Fine settimana di festa a Olgiate Olona: musica, motori e buona cucina tra Gerbone e centro paese

Un intero fine settimana dedicato alla musica, al divertimento e alla voglia di stare insieme. È quello che si prepara a vivere Olgiate Olona tra sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, con tre iniziative diffuse tra il centro cittadino e la frazione Gerbone, rivolte a tutte le età e a ingresso libero.

Tributo ai Queen e Open Day musicale

Si comincia sabato pomeriggio con due eventi distinti ma accomunati dalla passione per la musica. In via Medaglie d’Oro, al Giardino degli Alpini, andrà in scena “Music School Park”, un Open Day all’aperto organizzato dalla scuola di musica di Olgiate Olona. Dalle 15 alle 18, tra alberi e strumenti, sarà possibile conoscere docenti e corsi, assistere a piccole performance e informarsi sul nuovo anno accademico, al via il 22 settembre. In caso di pioggia l’evento si sposterà nella sede di via Mazzini. L’iniziativa è realizzata con il supporto del Gruppo Alpini di Olgiate Olona.

La sera, i riflettori si accendono sulla frazione Gerbone. Al Centro Sportivo di via Salvo D’Acquisto, l’Associazione Amici del Gamba Onlus, con il patrocinio del Comune, porta sul palco i Vipers con il loro energico tributo ai Queen. Il concerto, previsto per le 21, è inserito all’interno del progetto “Revolution” e sarà anticipato, dalle 18, dall’apertura dello stand gastronomico, per cenare in compagnia prima della musica dal vivo.

Domenica in festa con “Arrivederci Estate” e 7mber Fest

La domenica sarà all’insegna della festa in due punti diversi del paese. Sempre al Gerbone, torna l’evento “Arrivederci Estate”, promosso ancora una volta dagli Amici del Gamba Onlus. Il programma si apre alle 11 con lo stand gastronomico attivo per tutta la giornata, animazione per bambini, dj set e una spettacolare esposizione di Harley Davidson con prove di abilità e momenti dedicati agli appassionati delle due ruote. Non mancheranno occasioni di sport con l’open basket a partire dalle 14, e di prevenzione, grazie ai check-up gratuiti del Centro Salute Argentum. Tra i momenti clou della giornata: la tombola delle 17 e lo spettacolo serale di fontane danzanti di acqua e fuoco, previsto per le 21.30.

In contemporanea, in via Don Minzoni, si svolgerà la nuova edizione della 7mber Fest, organizzata dalla Cooperativa Progetto Promozione Lavoro. Due giorni di musica, giochi e piatti tipici che vogliono essere un’occasione di socialità e condivisione. Dopo l’apertura di sabato sera con cena e serata musicale insieme a Domenico Dinami, la festa proseguirà domenica sin dal mattino con giochi per bambini, gonfiabili, pony e musica dal vivo nel pomeriggio con la Balcon Band. Un’atmosfera da sagra di fine estate che sa coinvolgere l’intera comunità.