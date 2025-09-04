Forte di Orino Trail 2025: tre percorsi tra natura, sport e divertimento per tutti

Settembre 2025 segna il ritorno di una delle gare più attese dagli amanti della corsa in montagna della provincia di Varese: Forte di Orino Trail, un evento che unisce sport, paesaggi spettacolari e spirito di comunità grazie alle gare, alla “Walking Trail” e alla Festa della Patata.

Domenica 7 Settembre, centinaia di runner si daranno appuntamento al parco delle feste di Caldana per affrontare tre percorsi pensati per tutte le gambe:

• Trail 24 km – 1600 m D+: per chi ama le sfide vere, tra sentieri tecnici, salite impegnative e panorami mozzafiato, col passaggio al Forte di Orino.

• Trail 12 km – 700 m D+: un percorso dinamico e accessibile a chi si avvicina al mondo del trail running, passando per il suggestivo Pian delle Noci.

• Walking Trail 6 km: camminata non competitiva adatta a tutti, famiglie e bambini inclusi, per vivere i boschi senza fretta e trascorrere una piacevole mattinata.

Al termine delle gare l’appuntamento è con la Festa della Patata, un marchio di fabbrica dell’associazione SOMS di Caldana, garanzia di ottimo cibo e buona musica in una frazione davvero affascinante.

Le iscrizioni sono aperte e i posti per le gare competitive sono in esaurimento. L’iscrizione alle gare non competitive si potrà invece effettuare sul posto solo sabato pomeriggio o domenica mattina prima della partenza.

Tutte le informazioni e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale, qui .

L’evento è organizzato in collaborazione tra SOMS Caldana e ASD 100% Anima Trail, con il supporto di volontari, enti locali e sponsor del territorio. Sarà una giornata di festa, con ristori, musica, premiazioni finali e tante sorprese anche per i più piccoli.