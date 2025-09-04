Forte di Orino Trail 2025: tre percorsi tra natura, sport e divertimento per tutti
Torna una delle gare più attese dagli amanti della corsa in montagna della provincia di Varese
Settembre 2025 segna il ritorno di una delle gare più attese dagli amanti della corsa in montagna della provincia di Varese: Forte di Orino Trail, un evento che unisce sport, paesaggi spettacolari e spirito di comunità grazie alle gare, alla “Walking Trail” e alla Festa della Patata.
Domenica 7 Settembre, centinaia di runner si daranno appuntamento al parco delle feste di Caldana per affrontare tre percorsi pensati per tutte le gambe:
• Trail 24 km – 1600 m D+: per chi ama le sfide vere, tra sentieri tecnici, salite impegnative e panorami mozzafiato, col passaggio al Forte di Orino.
• Trail 12 km – 700 m D+: un percorso dinamico e accessibile a chi si avvicina al mondo del trail running, passando per il suggestivo Pian delle Noci.
• Walking Trail 6 km: camminata non competitiva adatta a tutti, famiglie e bambini inclusi, per vivere i boschi senza fretta e trascorrere una piacevole mattinata.
Al termine delle gare l’appuntamento è con la Festa della Patata, un marchio di fabbrica dell’associazione SOMS di Caldana, garanzia di ottimo cibo e buona musica in una frazione davvero affascinante.
Le iscrizioni sono aperte e i posti per le gare competitive sono in esaurimento. L’iscrizione alle gare non competitive si potrà invece effettuare sul posto solo sabato pomeriggio o domenica mattina prima della partenza.
Tutte le informazioni e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale, qui .
L’evento è organizzato in collaborazione tra SOMS Caldana e ASD 100% Anima Trail, con il supporto di volontari, enti locali e sponsor del territorio. Sarà una giornata di festa, con ristori, musica, premiazioni finali e tante sorprese anche per i più piccoli.
