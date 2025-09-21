Forza Italia Gallarate in piazza per presentare il Piano Strategico per il Servizio Sanitario

Forza Italia Gallarate in Piazza Libertà per presentare il Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico.È una elaborazione della sezione gallaratese del partito. Riceviamo e pubblichiamo

Nel fine settimana, Piazza Libertà è stata protagonista di due giornate di confronto e ascolto organizzate dal movimento di Azzurro Donna Provincia di Varese guidato da Belinda Simeoni e dal movimento Seniores provinciale guidato da Roberto De Lodovici.

Il gazebo allestito ha distribuito materiale informativo ed è stata un’occasione concreta per dialogare con i cittadini sui contenuti del nuovo Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico, elaborato e promosso da Forza Italia a livello nazionale.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa: tanti cittadini si sono fermati per approfondire i temi proposti, chiedere chiarimenti, portare esperienze personali e condividere riflessioni. Un segnale chiaro di quanto la sanità sia un argomento centrale e sentito da famiglie, giovani e anziani.

Il Piano Strategico presentato da Forza Italia si articola in undici punti fondamentali, che mirano a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale e a renderlo più vicino alle esigenze reali delle persone:

• Medicina territoriale: più ore e servizi nelle Case della Comunità, con un rapporto diretto tra cittadini e medici di base.

• Integrazione ospedale–territorio: un sistema unico e coordinato per garantire continuità nelle cure.

• Riduzione delle liste d’attesa: investimenti mirati per garantire tempi certi e rapidi.

• Potenziamento del personale: piano straordinario per assumere 10.000 medici e 20.000 infermieri.

• Tutela dei giovani medici: valorizzazione e fidelizzazione delle nuove generazioni nella professione sanitaria.

• Percorsi agevolati per patologie croniche: in particolare per anziani, malattie oncologiche, endometriosi e malattie ad alta incidenza.

• Accesso equo ai farmaci innovativi e orfani: per garantire cure all’avanguardia senza disuguaglianze territoriali.

• Tutela del personale sanitario: azioni concrete contro le aggressioni al personale medico e infermieristico.

• Salute mentale: rafforzamento dei servizi territoriali, soprattutto per giovani e adolescenti.

• Educazione alla salute: progetto nazionale Cresco in Salute per diffondere stili di vita sani tra i più giovani.

• Riforma dei fondi sanitari integrativi: per rendere più equo e trasparente il sistema.

Con questo Piano, Forza Italia ribadisce la propria volontà di riportare la sanità pubblica al centro dell’agenda politica, affrontando i nodi che da anni pesano sui cittadini: tempi di attesa troppo lunghi, carenza di personale, difficoltà di accesso alle cure innovative.

A Gallarate, l’iniziativa ha dimostrato come la politica possa e debba tornare in piazza, ascoltare le persone, raccogliere testimonianze e spiegare in maniera semplice progetti complessi ma fondamentali per il futuro del Paese.

Forza Italia Gallarate continuerà a promuovere momenti di incontro e confronto, convinta che la vicinanza ai cittadini e la trasparenza delle proposte siano la strada giusta per rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità.