Fotoamatori Varesini a Penasca per la 44ª edizione della Rassegna d’Arte

Anche quest’anno, il gruppo Fotoamatori Varesini – Obiettivo Creativo parteciperà alla 44ª edizione della Rassegna d’Arte che avrà luogo a Penasca di San Fermo, un evento che unisce pittori, scultori e fotografi provenienti da tutta la provincia. Il gruppo sarà ospite degli Amici di San Fermo, come accaduto negli scorsi anni, e la sua postazione sarà collocata, come di consueto, nella storica “Curt di Marzò” del borgo. (foto di repertorio)

I progetti presentati dal gruppo Fotoamatori Varesini per questa edizione sono due: “Sacro Monte di Varese” e “L’acqua del nostro territorio, nelle sue forme e nei suoi colori”, due tematiche che evocano forti legami con il territorio e la sua storia, mettendo in risalto particolari scenari naturali e culturali che caratterizzano la provincia di Varese.

“Sacro Monte di Varese”

Il primo progetto è dedicato al Sacro Monte di Varese, recentemente proclamato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. L’idea di rappresentare il sito risale al 2023, un anno in cui si è rafforzato l’impegno verso la valorizzazione delle meraviglie storiche e artistiche locali. Il gruppo ha scelto di concentrare l’attenzione su quattrocento anni di storia, unendo arte, religione e turismo. La mostra è composta da cinque pannelli: quattro di questi sono dedicati alla Via Sacra e alle quindici cappelle che segnano il cammino devozionale, mentre il quinto pannello presenta scorci del borgo di Santa Maria del Monte, immortalati in dipinti e scatti fotografici.

“L’acqua del nostro territorio, nelle sue forme e nei suoi colori”

Il secondo progetto esplora il tema dell’acqua, fonte di vita e di bellezza nel territorio varesino. Le acque che scorrono tra fiumi, torrenti, cascate e laghi sono ritratte in tutta la loro naturale maestosità, grazie alla varietà di paesaggi che arricchiscono il nostro territorio. Il lavoro del gruppo si concentra sull’aspetto visivo dell’acqua, cercando di catturare i suoi riflessi, i suoi colori e l’intensità delle sue forme, trasformando ogni scorcio in un’opera d’arte che celebra la natura.

La rassegna sarà inaugurata domenica 7 settembre 2025, nel Borgo di Penasca di San Fermo, e sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00. Un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie del nostro territorio attraverso l’obiettivo di esperti fotografi, che sanno cogliere l’essenza della bellezza locale in ogni sua sfumatura.