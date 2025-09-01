Fototrappole e controlli fanno scattare tre multe salate per abbandono di rifiuti nei boschi di Sumirago
La Polizia Locale, insieme ai tecnici ambientali di Coinger, ha effettuato controlli mirati che hanno permesso di risalire ai responsabili
Tre trasgressori sono stati individuati e sanzionati a Sumirago per aver abbandonato rifiuti nei boschi del territorio comunale. La Polizia Locale, insieme ai tecnici ambientali di Coinger, ha effettuato controlli mirati che hanno permesso di risalire ai responsabili, ai quali è stata inflitta la massima sanzione amministrativa prevista.
Videocamere e fototrappole contro gli incivili
Le indagini sono state supportate dall’utilizzo delle videocamere di sorveglianza e di fototrappole collocate in diversi punti strategici. Un sistema che, secondo l’Amministrazione, si sta rivelando decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia il territorio e l’immagine del paese.
La collaborazione con Coinger e l’app Junker
Il Comune ha espresso riconoscenza a Coinger, che oltre a collaborare con la Polizia Locale nelle indagini, si occupa della rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade, spesso segnalati dai cittadini tramite l’app Junker. Questo servizio è gratuito e non grava sulle casse pubbliche.
Volontari ambientali in campo
Dal 2025 è attivo anche un gruppo di volontari ambientali che, a titolo gratuito, contribuisce periodicamente alla pulizia di aree verdi. Coinger garantisce il ritiro e lo smaltimento dei materiali raccolti, offrendo un supporto costante e apprezzato dall’Amministrazione.
L’appello ai cittadini
Il Comune invita i residenti a collaborare segnalando gli abbandoni tramite l’app Junker e, per chi lo desidera, a unirsi al gruppo dei volontari locali. «Vogliamo lanciare un chiaro segnale – sottolinea l’Amministrazione – per scoraggiare comportamenti incivili e proteggere il nostro territorio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.