Fototrappole e controlli fanno scattare tre multe salate per abbandono di rifiuti nei boschi di Sumirago

Tre trasgressori sono stati individuati e sanzionati a Sumirago per aver abbandonato rifiuti nei boschi del territorio comunale. La Polizia Locale, insieme ai tecnici ambientali di Coinger, ha effettuato controlli mirati che hanno permesso di risalire ai responsabili, ai quali è stata inflitta la massima sanzione amministrativa prevista.

Videocamere e fototrappole contro gli incivili

Le indagini sono state supportate dall’utilizzo delle videocamere di sorveglianza e di fototrappole collocate in diversi punti strategici. Un sistema che, secondo l’Amministrazione, si sta rivelando decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia il territorio e l’immagine del paese.

La collaborazione con Coinger e l’app Junker

Il Comune ha espresso riconoscenza a Coinger, che oltre a collaborare con la Polizia Locale nelle indagini, si occupa della rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade, spesso segnalati dai cittadini tramite l’app Junker. Questo servizio è gratuito e non grava sulle casse pubbliche.

Volontari ambientali in campo

Dal 2025 è attivo anche un gruppo di volontari ambientali che, a titolo gratuito, contribuisce periodicamente alla pulizia di aree verdi. Coinger garantisce il ritiro e lo smaltimento dei materiali raccolti, offrendo un supporto costante e apprezzato dall’Amministrazione.

L’appello ai cittadini

Il Comune invita i residenti a collaborare segnalando gli abbandoni tramite l’app Junker e, per chi lo desidera, a unirsi al gruppo dei volontari locali. «Vogliamo lanciare un chiaro segnale – sottolinea l’Amministrazione – per scoraggiare comportamenti incivili e proteggere il nostro territorio».