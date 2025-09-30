Franca Bardelli si racconta: “La pallavolo ha raggiunto livelli mai visti e io alleno ancora”
La storica allenatrice del miracolo di Orago, madre delle sorelle Bosetti e moglie dell'ex ct della nazionale Giuseppe Bosetti si racconta come allenatrice dalla lunga e vincente carriera
Nel nuovo episodio del podcast “Flo, nel flusso col mental coach”, Gabriele Colombo, mental coach sportivo, intervista Franca Bardelli, storica allenatrice di pallavolo. Con una carriera lunga e ricca di esperienze, Bardelli condivide le sfide e le dinamiche dell’essere allenatrice, in particolare con le giovani atlete che ancora allena a Jerago con Orago.
Dall’importanza del rispetto reciproco tra allenatore e giocatore, alle difficoltà di motivare le nuove generazioni, fino al confronto tra la pallavolo di ieri e quella di oggi, l’intervista esplora temi centrali come la psicologia nello sport e come affrontare i blocchi mentali.
Non mancano aneddoti sull’esperienza di Bardelli in Turchia e sulle lezioni di vita che lo sport può insegnare. Se vuoi scoprire come un allenatore affronta le sfide quotidiane e trasmette passione e resilienza alle sue atlete, non perderti questo episodio!
Ascolta l’intervista completa per scoprire tutti i segreti del suo lavoro e come la mentalità influisce sul successo nello sport.
