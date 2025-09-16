“Freedom Flotilla e non solo”: a Saronno si parla di territori, guerre e resistenze

Un incontro per riflettere su guerre, repressioni e movimenti di solidarietà internazionale: martedì 23 settembre, alle 21 l’Auditorium Aldo Moro di Saronno ospiterà l’iniziativa pubblica “Freedom Flotilla e non solo”, organizzata da Attac Saronno in collaborazione con la rete Global Sumud Flotilla.

Un dibattito sui movimenti contro la guerra

L’appuntamento vedrà protagonista Marco Bersani, attivista e fondatore di Attac Italia, nonché portavoce della rete Stop Rearm Europe, impegnata a livello continentale contro la militarizzazione e la corsa al riarmo. L’incontro offrirà una chiave di lettura critica sul ruolo delle comunità locali e dei movimenti sociali nel contrasto ai genocidi, alle guerre e alla repressione, in un momento storico segnato da gravi crisi internazionali.

Al centro la Freedom Flotilla

L’iniziativa si svolge a sostegno della Freedom Flotilla, la missione umanitaria internazionale che dal 2010 cerca di rompere il blocco navale su Gaza portando aiuti e solidarietà alla popolazione palestinese. La Flotilla, composta da attivisti e imbarcazioni civili, rappresenta un gesto simbolico e concreto contro l’occupazione e la negazione dei diritti fondamentali.

Una serata di impegno civile

La serata si propone di approfondire il legame tra i conflitti internazionali e le dinamiche locali, ponendo l’accento sulle responsabilità politiche e sulle possibilità di mobilitazione civile. Attraverso l’intervento di Marco Bersani, l’incontro vuole stimolare il dibattito pubblico e offrire strumenti di comprensione e partecipazione attiva.

L’ingresso è libero.