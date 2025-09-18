“Fuori dai Suoli”: a Castronno uno spettacolo teatrale tra esilio geografico e interiore
Venerdì 26 settembre alle 21, Materia Spazio Libero ospita "Fuori dai suoli", un percorso teatrale che racconta le storie di rifugiati e migranti attraverso dieci quadri, con musica dal vivo e una riflessione sull’esilio dell’anima
Venerdì 26 settembre, alle ore 21, Materia Spazio Libero di Castronno ospita Fuori dai suoli, un progetto teatrale che esplora le storie di esilio geografico e interiore. La drammaturgia, l’adattamento scenico e l’interpretazione sono curati da Simona Mannelli, con musiche dal vivo e arrangiamenti di Marco Gentile. Il percorso si sviluppa attraverso dieci quadri, che intrecciano testi di varia origine, ricomposti in un collage letterario che racconta le esperienze di rifugiati, dai protagonisti del Novecento fino ai migranti di oggi.
Lo spettacolo inizia con la narrazione di rifugiati dell’Est, approdati a Parigi all’inizio del secolo scorso, e prosegue con il racconto di una famiglia in fuga dalle rappresaglie franchiste, giunta in Canada a bordo del mitico Winnipeg. Il testimone passa poi ai rifugiati contemporanei, le cui vite fragili vengono affidate ai barconi del Mediterraneo, un tema evocato da un rosario di nomi che riaffiorano nel racconto.
Accanto all’esilio fisico, emerge quello dell’anima: la malattia e la nostalgia diventano le forze che accompagnano l’individuo nel suo cammino, ripercorrendo il mito di Ulisse e la sua eterna dicotomia tra il tornare e l’andare. Ma come curare questa ferita antica? La lingua, come antidoto, emerge come un rimedio potente, capace di custodire la memoria e di riavvicinare gli esseri umani alla propria essenza.
Simona Mannelli, che ha sempre coltivato una passione per il teatro, ha dato vita a questo progetto con il sostegno del polistrumentista Marco Gentile, con cui collabora da vent’anni. Insieme, hanno creato un’opera che non solo racconta storie di esilio, ma invita il pubblico a riflettere sulla lingua come custode della memoria e come strumento per ritrovare sé stessi. Un incontro che promette di essere un’esperienza intensa e riflessiva, capace di stimolare la riflessione su temi di grande attualità.
