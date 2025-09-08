Furti al cimitero di Gazzada Schianno: rubata una statua sacra di Luigi Bennati
Nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, ignoti hanno trafugato statue, croci e oggetti sacri da numerose tombe, tra cui una preziosa statua del Cristo realizzata dallo scultore Luigi Bennati nel 1962
Il cimitero di Gazzada è stato colpito da una serie di furti che hanno lasciato sgomenti residenti e famiglie del paese. Nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, ignoti hanno trafugato statue, croci e oggetti sacri da numerose tombe, tra cui una preziosa statua del Cristo realizzata dallo scultore Luigi Bennati nel 1962.
Trafugata un’opera d’arte funeraria
La statua era posizionata su una tomba e rappresentava un’importante testimonianza artistica e affettiva per la famiglia. «Sicuramente non pensiamo di poterla ritrovare, ma magari possiamo farcela» – scrive sui social la nipote dei defunti, che ha denunciato l’accaduto pubblicamente e allegato una fotografia della statua sui gruppi social di GAzzada Schianno, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla.
Colpito l’intero camposanto
Non si tratta di un furto isolato: diversi cittadini hanno segnalato danni simili su altre tombe. «Hanno fatto razzia nel cimitero di Gazzada», scrive una residente, mentre un’altra aggiunge: «Hanno strappato varie croci da alcune tombe». Il clima è di amarezza e indignazione.
Indagini in corso tra Polizia Locale e Carabinieri
Sull’episodio stanno indagando la Polizia Locale di Gazzada Schianno in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Azzate. Il sindaco Stefano Frattini ha confermato l’avvio delle verifiche e invita chiunque avesse informazioni a segnalarle alle autorità. L’ipotesi è che i furti siano stati messi a segno per rivendere il materiale metallico o oggetti di valore artistico.
Il precedente a Varese
Rubato al cimitero di sant’Ambrogio il ritratto “d’autore” della mamma dello scultore Angelo Frattini: l’appello della famiglia
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.