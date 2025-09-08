Furti al cimitero di Gazzada Schianno: rubata una statua sacra di Luigi Bennati

Il cimitero di Gazzada è stato colpito da una serie di furti che hanno lasciato sgomenti residenti e famiglie del paese. Nella giornata di ieri, domenica 7 settembre, ignoti hanno trafugato statue, croci e oggetti sacri da numerose tombe, tra cui una preziosa statua del Cristo realizzata dallo scultore Luigi Bennati nel 1962.

Trafugata un’opera d’arte funeraria

La statua era posizionata su una tomba e rappresentava un’importante testimonianza artistica e affettiva per la famiglia. «Sicuramente non pensiamo di poterla ritrovare, ma magari possiamo farcela» – scrive sui social la nipote dei defunti, che ha denunciato l’accaduto pubblicamente e allegato una fotografia della statua sui gruppi social di GAzzada Schianno, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla.

Colpito l’intero camposanto

Non si tratta di un furto isolato: diversi cittadini hanno segnalato danni simili su altre tombe. «Hanno fatto razzia nel cimitero di Gazzada», scrive una residente, mentre un’altra aggiunge: «Hanno strappato varie croci da alcune tombe». Il clima è di amarezza e indignazione.

Indagini in corso tra Polizia Locale e Carabinieri

Sull’episodio stanno indagando la Polizia Locale di Gazzada Schianno in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Azzate. Il sindaco Stefano Frattini ha confermato l’avvio delle verifiche e invita chiunque avesse informazioni a segnalarle alle autorità. L’ipotesi è che i furti siano stati messi a segno per rivendere il materiale metallico o oggetti di valore artistico.

Il precedente a Varese