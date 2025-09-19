Furto in un negozio a Como, coppia scappa con 3mila euro di merce rubata

La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per furto aggravato in concorso, una 22enne ed un 27enne cittadini rumeni senza fissa dimora in Italia, con precedenti di polizia. Intorno alle 15, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como, si sono recati in Via Bellizona a seguito di una segnalazione al 112 per un furto in atto in un negozio della zona.

La locale Sala Operativa, rimanendo in costante contatto telefonico con la persona che aveva subito il furto, ha fornito agli agenti la descrizione dei due ladri nonché la dinamica dell’episodio. In particolare, mentre il giovane distraeva la cassiera del locale, la complice oltrepassava le casse forzando il cancelletto che ne impediva il transito, dandosi poi entrambi alla fuga.

Gli agenti, hanno intercettato poco dopo la 22enne in fuga verso Sagnino ed il 27enne in direzione Como; i due sono stati condotti in Questura per effettuare gli ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere i precedenti per reati contro il patrimonio di entrambi ed un foglio di via emesso dalla Questura di Monza a carico della 22enne. La merce rubata dai due, è stata recuperata integra e rivendibile, per un totale di poco più di 3000 euro. La 22enne ed il 27enne sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e condotti nelle camere di sicurezza della Questura di Como secondo le disposizioni del Pubblico Ministero, in attesa del rito direttissimo che si terrà in data odierna alle 16.30.