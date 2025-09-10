Furto nella notte al ristorante La Paranza di Varese: il colpo in due minuti

Un furto da manuale, ma fortunatamente fermato in tempo. È accaduto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre al ristorante La Paranza, uno dei locali più apprezzati in centro a Varese. Il titolare, Pietro Epifano, racconta l’episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che si è concluso con un furto parziale grazie all’intervento tempestivo del sistema di sicurezza Verisure.

Il furto

Intorno a mezzanotte e venti, un uomo si è avvicinato al ristorante da viale Borri, aggirandosi inizialmente intorno all’ingresso del locale a volto scoperto. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso ogni suo movimento, permettendo agli inquirenti di identificarlo rapidamente. L’uomo, dopo aver constatato che il ristorante era chiuso, ha studiato la situazione e, accertandosi che non c’era nessuno all’interno, ha deciso di entrare.

A mezzanotte e ventotto minuti, il sistema di allarme Verisure ha attivato il fumogeno, segnalando la presenza del ladro. Epifano, che ha ricevuto subito la chiamata, ha confermato che non si trattava di un errore, ma che il locale era effettivamente chiuso per riposo settimanale. A quel punto, il sistema di sicurezza ha messo in atto la protezione automatica, ma il ladro aveva già agito.

Il bottino

Il malintenzionato è riuscito a strappare il registratore di cassa e a mettere le mani nel savadanaio dei dipendenti, portando via tutta la moneta di scorta che si trovava sotto la cassa. Con il bottino in mano, il ladro ha lasciato rapidamente il ristorante, in pochi minuti. Tuttavia, grazie alla tempestiva azione dell’allarme e al fumogeno che ha messo in fuga il ladro, l’incursione non ha avuto un esito ben più grave.

La dinamica

Il ladro è riuscito ad entrare dal magazzino sul retro del ristorante, zona che di solito viene chiusa a chiave. Tuttavia, come racconta Pietro Epifano, quella notte il magazzino era stato accidentalmente lasciato aperto per l’arrivo del fornitore di farina. Una disattenzione che ha permesso al ladro di entrare senza difficoltà.

«Non ci saremmo mai aspettati che proprio in quella zona, dove solitamente non ci sono problemi, si potesse verificare un’incursione. Il ladro è stato incredibilmente fortunato. In un altro momento, il magazzino sarebbe stato sicuramente chiuso, e probabilmente non sarebbe riuscito a entrare», ha detto il titolare.

L’intervento del sistema di sicurezza

Nonostante il danno, l’intervento del sistema di sicurezza ha limitato i danni. L’allarme ha subito avvisato la centrale, e la Verisure, attraverso il suo monitoraggio attivo, ha attivato il fumogeno. Questo ha costretto il ladro a fuggire prima di completare il suo colpo. «L’intervento della Verisure è stato fondamentale. Se non fosse stato per il sistema di allarme, non sappiamo come sarebbe potuta finire. Ci hanno aiutato a contenere i danni e a far sì che non fosse rubato altro», ha spiegato Epifano.

Le telecamere e le indagini in corso

Il ladro, grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato ripreso in tutte le fasi dell’intrusione. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per identificare l’autore del furto e risalire alla sua identità.

La solidarietà e la risposta

Fortunatamente, nonostante il furto, il locale non ha subito gravi danni, e i titolari, insieme al resto del personale, si sono subito attivati per migliorare ulteriormente la sicurezza: «Questa esperienza ci ha insegnato che bisogna stare sempre all’erta, anche quando ci sembra che tutto vada bene. La sicurezza è fondamentale, e ora siamo ancora più consapevoli dell’importanza di proteggere il nostro lavoro e quello dei nostri dipendenti», ha dichiarato Epifano.

La vicenda ha anche suscitato solidarietà tra i clienti abituali del ristorante e nella comunità di Varese, che ha apprezzato la rapidità di risposta e la gestione dell’accaduto. Il ristorante ha subito ricevuto numerose espressioni di sostegno e incoraggiamento da parte dei suoi fedeli frequentatori.

E, tra i commenti, è intervenuta anche la politica cittadina: «La rapina di oggi in centro ci rattrista molto ed esprimiamo la nostra solidarietà alla donna che l’ha subita in prima persona – ha commentato Franco Formato, consigliere comunale di Varese Ideale -. Sembra che le nostre denunce a Palazzo Estense siano cadute nel vuoto; le nostre proposte sono state regolarmente ignorate, da un impiego più efficiente della Polizia locale al potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica al maggiore decoro delle aree verdi. Constatiamo una volta di più la totale assenza di una giunta di sinistra che ha in mente tutto fuorché la qualità della vita di una città che un tempo era modello di tranquillità e pulizia. E’ ora di trarre le dovute conseguenze».