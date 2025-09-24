Gallarate – Gattico, chiusa per una notte l’immissione sulla A26 verso Gravellona
Obiettivo: consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il tragitto alternativo
Sulla diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della Diramazione Gallarate-Gattico (D08), percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Arona, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Gravellona Toce.
Chi proseguirà oltre la stazione di Castelletto Ticino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero, al km 153+400 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Gravellona Toce.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.