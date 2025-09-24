Varese News

Gallarate – Gattico, chiusa per una notte l’immissione sulla A26 verso Gravellona

Obiettivo: consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il tragitto alternativo

Sulla diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A8 Milano-Varese, il ramo di immissione sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della Diramazione Gallarate-Gattico (D08), percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 ad Arona, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Gravellona Toce.
Chi proseguirà oltre la stazione di Castelletto Ticino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero, al km 153+400 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Gravellona Toce.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 24 Settembre 2025
