La squadra della Croce Rossa di Gallarate in partenza per le gare nazionali Cri a Selinunte

Sabato 13 settembre 2025 a Selinunte, nella Sicilia occidentale, si terrà, la trentesima edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso, organizzate dalla Croce Rossa Italiana.

Il Comitato CRI di Gallarate, dopo la vittoria alle Gare Regionali 2025, avrà l’onore di rappresentare la Lombardia insieme alla squadra del Comitato CRI di Lomazzo, vincitrice delle regionali 2024 e qualificata di diritto alla competizione nazionale di quest’anno.

«Le Gare Nazionali costituiscono un’occasione unica per mettere alla prova non solo la preparazione tecnica e sanitaria dei Volontari, ma anche la capacità di affrontare situazioni complesse e di applicare i principi del Diritto Internazionale Umanitario. Le squadre provenienti da tutta Italia si cimenteranno in scenari realistici, al termine dei quali sarà decretato il vincitore».

«Non si tratta di una semplice competizione: le gare rappresentano soprattutto un momento di crescita, di condivisione e di testimonianza concreta dei Principi della Croce Rossa, che ogni giorno si traducono in attività a favore delle comunità».

Per il Comitato CRI di Gallarate, la partecipazione alla fase nazionale è il coronamento di mesi di impegno, studio, allenamento e simulazioni, ma anche la dimostrazione di quanto siano importanti l’affiatamento, la collaborazione e il sorriso.

Come ricordano i partecipanti della squadra, «ogni istante sarà un passo verso il nostro meglio» e «ogni gara è un’occasione per crescere, imparare e rafforzare i legami che ci uniscono».