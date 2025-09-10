La squadra della Croce Rossa di Gallarate in partenza per le gare nazionali Cri a Selinunte
Il gruppo gallaratese, già vincente alle regionali, avrà l’onore di rappresentare la Lombardia insieme alla squadra del Comitato Cri di Lomazzo
Sabato 13 settembre 2025 a Selinunte, nella Sicilia occidentale, si terrà, la trentesima edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso, organizzate dalla Croce Rossa Italiana.
Il Comitato CRI di Gallarate, dopo la vittoria alle Gare Regionali 2025, avrà l’onore di rappresentare la Lombardia insieme alla squadra del Comitato CRI di Lomazzo, vincitrice delle regionali 2024 e qualificata di diritto alla competizione nazionale di quest’anno.
«Le Gare Nazionali costituiscono un’occasione unica per mettere alla prova non solo la preparazione tecnica e sanitaria dei Volontari, ma anche la capacità di affrontare situazioni complesse e di applicare i principi del Diritto Internazionale Umanitario. Le squadre provenienti da tutta Italia si cimenteranno in scenari realistici, al termine dei quali sarà decretato il vincitore».
«Non si tratta di una semplice competizione: le gare rappresentano soprattutto un momento di crescita, di condivisione e di testimonianza concreta dei Principi della Croce Rossa, che ogni giorno si traducono in attività a favore delle comunità».
Per il Comitato CRI di Gallarate, la partecipazione alla fase nazionale è il coronamento di mesi di impegno, studio, allenamento e simulazioni, ma anche la dimostrazione di quanto siano importanti l’affiatamento, la collaborazione e il sorriso.
Come ricordano i partecipanti della squadra, «ogni istante sarà un passo verso il nostro meglio» e «ogni gara è un’occasione per crescere, imparare e rafforzare i legami che ci uniscono».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.