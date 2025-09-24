Gaza, solidarietà della Cgil varesina alla flotilla: aderisce al presidio ai Giardini Estensi e minaccia lo sciopero generale

La Cgil di Varese è scesa in piazza con il comitato per la Palestina questo pomeriggio, 24 settembre 2025, per condannare gli attacchi alla Global Sumud Flotilla, la flotta umanitaria diretta a Gaza per consegnare aiuti alla popolazione civile.

Il presidio, organizzato dal comitato per la Palestina nei Giardini Estensi presso la “tenda per la Palestina e contro le Armi”, è iniziato alle 15 e proseguirà fino alle 18.30, quando inizierà il concentramento in Piazza Monte Grappa per un nuovo presidio d’emergenza.

Il sindacato ha preso posizione contro «gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla in viaggio per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza, dove continuano a consumarsi inaccettabili crimini nei confronti della popolazione civile».

«Chiediamo al Governo italiano di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine» ha dichiarato Stefania Filetti, segretaria Generale di Cgil Varese, durante il presidio.

La Cgil ribadisce la necessità di raggiungere un immediato cessate il fuoco, di consentire l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e di aprire il prima possibile un processo di pace che garantisca la sicurezza di tutti.

Cgil: «Siamo pronti allo sciopero generale in caso di ulteriori attacchi»

«La Cgil, sulla base di queste posizioni, contro tutte le guerre, per fermare il genocidio in corso messo in atto dal governo Netanyahu e per sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, in caso di ulteriori attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni o dei materiali è pronta a proclamare con la necessaria tempestività lo sciopero generale» ha concluso Filetti per il sindacato.