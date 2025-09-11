Gerenzano festeggia i 50 anni delle Majorettes e 105 anni della Banda con una giornata speciale

Sabato 13 settembre sfilate, esibizioni, inaugurazioni e momenti di convivialità, pensati per rendere omaggio alla storia e all’identità musicale del paese

Sabato 13 settembre Gerenzano si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare due importanti anniversari: i 50 anni del gruppo majorettes e i 105 anni del Corpo Musicale “Santa Cecilia”. Una festa lunga un’intera giornata, con sfilate, esibizioni, inaugurazioni e momenti di convivialità, pensati per rendere omaggio alla storia e all’identità musicale del paese.

Sfilate e musica lungo le vie del paese

Il programma prenderà il via alle 16.15, con la partenza delle sfilate che animeranno le strade di Gerenzano. A marciare saranno quattro bande e quattro gruppi di majorettes, con la partecipazione straordinaria delle majorettes “di ieri e di oggi” e dei musicisti storici e attuali del Corpo musicale.

Alle 17 tutti i gruppi confluiranno in piazza Mercato per un’esibizione collettiva, un momento che si preannuncia ricco di emozioni per i tanti cittadini legati a queste due realtà storiche del paese.

Una panchina d’artista e una nuova casa per la musica

Alle 18.45 sarà inaugurata la nuova sede del Corpo musicale, accompagnata dalla presentazione di una panchina artistica realizzata dal pittore Fabrizio Vendramin. Un gesto simbolico che vuole valorizzare lo spazio urbano e sottolineare il legame tra musica e arte nella vita comunitaria di Gerenzano.

Gastronomia e intrattenimento per chiudere in festa

A partire dalle 19.30, la serata proseguirà con un servizio gastronomico e intrattenimento musicale, per concludere la giornata tra sapori locali e note dal vivo. Per l’occasione, sarà anche visitabile, già dalla mattinata alle 10, una mostra fotografica sulla storia del gruppo majorettes, allestita all’auditorium di via Manzoni 6.

In caso di maltempo, l’intero evento si svolgerà all’interno del palazzetto dello sport di via Inglesina 3.

Qui la locandina con i dettagli del programma