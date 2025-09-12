“Gioca lo sport”, a Cassano Magnago la vetrina delle attività sportive
Appuntamento domenica 14 settembre, con tante attività diverse, dimostrazioni, una mostra sulle società sportive cassanesi
Domenica 14 settembre, il Comune di Cassano Magnago in collaborazione con la Consulta delle Attività Sportive, Avis e Lampi Blu, propone “Gioca lo sport”.
Nel Parco della Magana dalle ore 14:30 ci sarà l’occasione per provare varie attività sportive e sarà inoltre la vetrina per assistere agli spettacoli di artistica, danza e molto altro, che faranno da intermezzo alla presentazione delle associazioni sportive presenti con i loro stand, dove chiedere informazioni sui corsi in programma.
«Negli interni della settecentesca Villa Oliva dalle ore 09:00 si potrà seguire il corso per l’utilizzo del Dae, provare a fare joga, o semplicemente immergersi nei ricordi passando in rassegna la mostra sulle storiche società sportive cassanesi», dice l’assessora allo Sport Luisa Savogin.
