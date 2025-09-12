“Gioca lo sport”, a Cassano Magnago la vetrina delle attività sportive

Domenica 14 settembre, il Comune di Cassano Magnago in collaborazione con la Consulta delle Attività Sportive, Avis e Lampi Blu, propone “Gioca lo sport”.

Nel Parco della Magana dalle ore 14:30 ci sarà l’occasione per provare varie attività sportive e sarà inoltre la vetrina per assistere agli spettacoli di artistica, danza e molto altro, che faranno da intermezzo alla presentazione delle associazioni sportive presenti con i loro stand, dove chiedere informazioni sui corsi in programma.

«Negli interni della settecentesca Villa Oliva dalle ore 09:00 si potrà seguire il corso per l’utilizzo del Dae, provare a fare joga, o semplicemente immergersi nei ricordi passando in rassegna la mostra sulle storiche società sportive cassanesi», dice l’assessora allo Sport Luisa Savogin.