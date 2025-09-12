Varese News

Gallarate/Malpensa

“Gioca lo sport”, a Cassano Magnago la vetrina delle attività sportive

Appuntamento domenica 14 settembre, con tante attività diverse, dimostrazioni, una mostra sulle società sportive cassanesi

La giornata dello sport delle Orlandi a Cassano Magnago

Domenica 14 settembre, il Comune di Cassano Magnago in collaborazione con la Consulta delle Attività Sportive, Avis e Lampi Blu, propone “Gioca lo sport”.

Nel Parco della Magana dalle ore 14:30 ci sarà l’occasione per provare varie attività sportive e sarà inoltre la vetrina per assistere agli spettacoli di artistica, danza e molto altro, che faranno da intermezzo alla presentazione delle associazioni sportive presenti con i loro stand, dove chiedere informazioni sui corsi in programma.

«Negli interni della settecentesca Villa Oliva dalle ore 09:00 si potrà seguire il corso per l’utilizzo del Dae, provare a fare joga, o semplicemente immergersi nei ricordi passando in rassegna la mostra sulle storiche società sportive cassanesi», dice l’assessora allo Sport Luisa Savogin.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.