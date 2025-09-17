“Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati” : Varese dedica una mostra al Castello di Masnago

Dal 20 settembre al 15 marzo sarà possibile vedere una selezione di fotografie che attraversano vari ambiti, dai paesaggi urbani e industriali a quelli più intimi e privati

Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago di Varese ospita dal 20 settembre 2025 al 15 marzo 2026 la mostra “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati”, dedicata alla straordinaria carriera del fotografo italiano Giorgio Casali. La mostra esplorerà la sua capacità di catturare la bellezza dei paesaggi, siano essi pubblici o privati, attraverso l’obbiettivo di una macchina fotografica che ha saputo raccontare luoghi e architetture in modo unico.

L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 20 settembre alle ore 18.00.

L’evento rappresenta una rara occasione per ammirare una selezione di fotografie che attraversano vari ambiti, dai paesaggi urbani e industriali a quelli più intimi e privati. Casali, noto anche per il suo lavoro nell’ambito dell’architettura, ha saputo immortalare attraverso il suo obiettivo l’essenza di luoghi pubblici e privati, creando un ponte tra il quotidiano e la visione artistica.

L’ingresso al museo è facilitato dal parcheggio di via Monguelfo, con ingresso al parco che permette un comodo accesso alla location.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del museo: www.museivarese.it