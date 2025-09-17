Giornata di consultazioni e servizi gratuiti al Centro diurno di Gorla Maggiore con l’Asst Valle Olona

Oltre 50 le persone che hanno prenotato i servizi e le consulenze gratuite organizzate da ASST Valle Olona in collaborazione con il Comune di Gorla Maggiore.

L’iniziativa – che si tiene nel Centro Diurno Integrato “Paolo Albè” di Via Toti – era a ingresso libero e gratuito.

«I cittadini hanno risposto positivamente prenotando tutte le consulenze in programma: da quella nutrizionale personalizzata, al consulto per smettere di fumare, dai pareri professionali logopedici e neuro-psicomotori per i bambini fino a 6 anni, sino alle rilevazioni dei parametri vitali e ai laboratori dedicati al movimento, pensati per la popolazione over 65”, dichiara il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo – Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco, Pietro Zappamiglio, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Annalisa Macchi, oltre allo staff aziendale presente oggi, indispensabile per la buona riuscita dell’iniziativa».