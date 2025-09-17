Varese News

Salute

Giornata di consultazioni e servizi gratuiti al Centro diurno di Gorla Maggiore con l’Asst Valle Olona

Una cinquantina i cittadini che hanno aderito all'iniziativa promossa insieme al Comune di Gorla

porte aperte gorla maggiore

Oltre 50 le persone che hanno prenotato i servizi e le consulenze gratuite organizzate da ASST Valle Olona in collaborazione con il Comune di Gorla Maggiore.

L’iniziativa – che si tiene nel Centro Diurno Integrato “Paolo Albè” di Via Totiera a ingresso libero e gratuito.

«I cittadini hanno risposto positivamente prenotando tutte le consulenze in programma: da quella nutrizionale personalizzata, al consulto per smettere di fumare, dai pareri professionali logopedici e neuro-psicomotori per i bambini fino a 6 anni, sino alle rilevazioni dei parametri vitali e ai laboratori dedicati al movimento, pensati per la popolazione over 65”, dichiara il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo – Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco, Pietro Zappamiglio, e l’Assessore ai Servizi Sociali, Annalisa Macchi, oltre allo staff aziendale presente oggi, indispensabile per la buona riuscita dell’iniziativa».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.