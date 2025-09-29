Giornata di prevenzione sanitaria a Cassano Magnago: consulti gratuiti e informazione

L’evento si terrà domenica 5 ottobre a Villa Oliva e ha l’obiettivo di sensibilizzare, in particolare adulti e terza età, sull’importanza della prevenzione per il benessere psico-fisico

L’Associazione Sophos, in collaborazione con il consigliere comunale Andrea Pisani, organizza una giornata dedicata alla prevenzione medica e sanitaria a Cassano Magnago. L’evento si terrà domenica 5 ottobre a Villa Oliva (via Volta n°16) e sarà aperto al pubblico dalle 15:00 alle 19:00 circa.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di Cassano Magnago e dei comuni limitrofi, in particolare adulti e terza età, sull’importanza della prevenzione per il benessere psico-fisico.

I Servizi Offerti

Il fulcro della giornata è l’offerta di consulti medici gratuiti da parte di uno staff di specialisti:

Dott. Francesco Gaeta (Urologia e Andrologia)

Dott. Antonello della Rocca (Ortopedico, Chirurgo dell’anca e del ginocchio)

Dott.ssa Alessia Lambertoni (Otorinolaringoiatra)

Dott. Giuseppe Comunale (Anestesista e Medico di Famiglia)

Dott. Paolo Antonini e Audioprotesisti (screening udito)

Dott. Nicholas Rossetti (Massoterapista e Osteopata)

Verrà inoltre offerto un servizio di screening gratuito dell’udito. Sarà presente anche uno spazio informativo sui servizi alla persona per l’assistenza familiare (Colf, Badanti).

Nel Parco della Magana, la Croce Rossa Militare allestirà un campo base con gazebi, offrendo simulazioni di rianimazione e primo soccorso aperte ai partecipanti. Per le famiglie, diverse associazioni locali, tra cui Gen Ca, Avis, Admo e Aido, organizzeranno attività per intrattenere i bambini.

Conferenza e Approfondimenti

L’evento, patrocinato da Provincia di Varese e Comune, sarà inaugurato da una conferenza con consigli sulla prevenzione. Saranno presentati approfondimenti specifici, tra cui:

Il Dott. Gaeta illustrerà l’importanza della prevenzione per la prostata, evidenziando l’aumento dei casi di tumore alla prostata e l’alta prevalenza di ipertrofia prostatica benigna negli uomini over 50 in Italia.

Il Dott. Della Rocca affronterà i dati relativi al Piano Nazionale Cronicità e l’alto impatto delle cadute (domestiche e stradali) sulla salute della popolazione anziana.

Attesi il consigliere Regionale Emanuele Monti e il Vice Presidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno al piano terra di Villa Oliva.

Programma della Giornata

La giornata inizierà alle ore 15.00 con i Saluti Istituzionali e la Presentazione dell’Associazione Sophos a cura del Dottor Roberto d’Antonio. Alle ore 15.15 si terrà la Conferenza su: Prostata, patologie e prevenzione (Dott. Gaeta), Spalla, Ginocchio e Anca (Dott. Della Rocca), Gestione delle emergenze domestiche (Dott. Comunale), Orecchio e Ipoacusia (Dott.ssa Lambertoni), Cultura del dono (Avis) e Attività di prevenzione della Croce Rossa. Alle ore 16.00 avranno inizio i Consulti Gratuiti, con conclusione dell’evento prevista per le ore 19.00.

Roberto d’Antonio, Presidente di Sophos, ha dichiarato: “La salute rappresenta il bene e la ricchezza principale dei Cittadini, proprio per questo l’associazione vuole contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione come ausilio per migliorare il proprio benessere. Questa giornata vuole essere il primo passo di un percorso che, nelle nostre intenzioni, dovrà portare all’attivazione di uno sportello d’ascolto dove i nostri associati, tutti Medici con incredibile esperienza nei rispettivi campi di studio, si metteranno gratuitamente al servizio dei pazienti per offrire uno spazio sicuro e confidenziale dove raccogliere i bisogni sanitari e successivamente indirizzarli al medico o alla struttura più idonea.”

Andrea Pisani, consigliere comunale, ha aggiunto: “Questa giornata rientra nel mio impegno per offrire momenti culturali e di sensibilizzazione a favore dei Cassanesi che contribuiscano a favorire la coesione sociale e a migliorare il ‘life style’ in una società sempre più frenetica. Attraverso il convegno e le successive attività di consulto i partecipanti potranno apprendere importanti nozioni, utili per prevenire alcuni disagi che potrebbero presentarsi durante la vita. La Prevenzione è Vita, aiuta a tutelare il bene insostituibile della Salute di ciascuno di noi.”