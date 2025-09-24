Giovanni Ardemagni porta il suo “Viaggio di-vino” al Black Inside di Lonate Ceppino

Domenica 28 settembre, alle 20,30 l’attore Giovanni Ardemagni Ardemagni proporrà al Black Inside di Lonate Ceppino uno dei suoi lavori più recenti “Il viaggio divino”, un reading teatrale che in un divertente viaggio porta gli spettatori alla scoperta dei vini italiani. «In compagnia di Re Barolo e Regina Barbera andremo in giro per l’Italia, toccando tutte le regioni e citando i vini più noti, quelli che più si prestano a giochi di parole e calembour, tra cultura, tradizioni e un po’ di risate».

Oltre 130 i vini citati, accompagnati da qualche canzone, un po’ di storia e tante storie raccontate con la consueta maestria da Ardemagni.

«L’idea è quella di giocare con i nomi dei vini e dei vitigni, perché ce ne sono di davvero particolari, qualcuno anche con un doppio senso – conclude l’attore – Sono partito da questa idea e lo spettacolo è cresciuto giorno dopo giorno, man mano che io stesso scoprivo l’incredibile varietà del mondo viti-vinicolo del nostro Paese. Ho testato lo spettacolo in Piemonte, alla festa del vino di Valli Unite, in occasione della vendemmia, e ci siamo divertiti molto, ma è stato apprezzato anche durante l’evento sui vini varesini fatto a Villa Recalcati qualche mese fa. Proprio per la sua versatilità lo spettacolo si arricchisce di volta in volta con i vini e i vitigni tipici del territorio in cui viene presentato e questo piace sempre molto, al pubblico come agli organizzatori».

Qui la locandina della serata

(foto di Elena Mazzetti)