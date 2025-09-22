Giubiano in blu: grande successo per Mamballa, la caccia al tesoro che fa correre tutta Varese

Sabato sera, 20 settembre, il quartiere di Giubiano a Varese si è tinto di blu. Non per un colpo di pennello, ma per le magliette dei team che hanno invaso le strade: era il ritorno di Mamballa, la storica caccia al tesoro in macchina che da ben 24 edizioni anima non solo la festa patronale del quartiere, ma anche tutta la città.

Un gioco che in realtà è molto di più: un’occasione per ridere, correre, inventarsi detective e soprattutto condividere la città. In tutti questi anni i numeri raccontano meglio delle parole: sono state 3.320 le persone coinvolte in vent’anni, 87 gli indizi da decifrare, 390 premi consegnati, e la bellezza di 232.417 messaggi di aiuto scambiati tra le squadre: un record che fa sorridere ma che dà anche l’idea del rapporto tra le decine di team coinvolti. Quest’anno le squadre a partecipare sono state circa 150, ognuna con la propria strategia, il proprio spirito competitivo ma soprattutto la voglia di divertirsi insieme.

IN ATTESA DEL NUOVO VIDEO, LE IMMAGINI DELL’EDIZIONE 2024