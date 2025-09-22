Varese News

Tempo libero

Giubiano in blu: grande successo per Mamballa, la caccia al tesoro che fa correre tutta Varese

Sabato sera, 20 settembre, il quartiere di Giubiano si è tinto di blu. Non per un colpo di pennello, ma per le magliette dei team che hanno partecipato a Mamballa, la storica caccia al tesoro in macchina che da ben 24 edizioni anima non solo il quartiere, ma anche tutta la città

Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese

Sabato sera, 20 settembre, il quartiere di Giubiano a Varese si è tinto di blu. Non per un colpo di pennello, ma per le magliette dei team che hanno invaso le strade: era il ritorno di Mamballa, la storica caccia al tesoro in macchina che da ben 24 edizioni anima non solo la festa patronale del quartiere, ma anche tutta la città.

Galleria fotografica

Mamballa, l’edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese 4 di 5
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese

Un gioco che in realtà è molto di più: un’occasione per ridere, correre, inventarsi detective e soprattutto condividere la città. In tutti questi anni i numeri raccontano meglio delle parole: sono state 3.320 le persone coinvolte in vent’anni, 87 gli indizi da decifrare, 390 premi consegnati, e la bellezza di 232.417 messaggi di aiuto scambiati tra le squadre: un record che fa sorridere ma che dà anche l’idea del rapporto tra le decine di team coinvolti.  Quest’anno le squadre a partecipare sono state circa 150, ognuna con la propria strategia, il proprio spirito competitivo ma soprattutto la voglia di divertirsi insieme.

IN ATTESA DEL NUOVO VIDEO, LE IMMAGINI DELL’EDIZIONE 2024

 

Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

Il web è meraviglioso finchè menti appassionate lo aggiornano di contenuti interessanti, piacevoli, utili. Io, con i miei colleghi di VareseNews, ci provo ogni giorno. Ci sosterrai? 

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Mamballa, l’edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese 4 di 5
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese
Mamballa, l'edizione 2025 della caccia al tesoro in macchina di Varese

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.