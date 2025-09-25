Giuseppe Cannariato nuovo comandante dei carabinieri di Borgomanero: “Sarò al servizio della comunità”

Cambio al vertice della Tenenza dei Carabinieri di Borgomanero. A prendere ufficialmente il comando è il Sottotenente Giuseppe Cannariato, 29 anni, originario di Palermo, che questa mattina – giovedì 25 settembre – ha incontrato il sindaco Sergio Bossi per un primo saluto istituzionale.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione. Il primo cittadino ha dato il benvenuto al giovane ufficiale, esprimendo la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere il lavoro dell’Arma sul territorio, in una sinergia fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità.

Contestualmente, L’amministrazione comunale e la comunità rivolgono un sentito ringraziamento al Tenente Michele Russi per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo servizio a Borgomanero, accompagnandolo con i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Il Sottotenente Cannariato arriva da Roma, dove ha recentemente concluso il 6° Corso Applicativo Biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, una delle realtà formative più prestigiose dell’Arma. Laureato in Economia Aziendale e in Giurisprudenza, ha alle spalle un percorso professionale già ricco di esperienze.

Arruolatosi giovanissimo, ha iniziato il proprio servizio nell’Arma nel 2016, dopo una breve esperienza nell’Esercito Italiano. La sua prima destinazione è stata la Stazione Carabinieri di Cascina (PI), in Toscana, per poi proseguire nel 2021 alla Stazione di Pontedera (PI), dopo aver superato il concorso da sovrintendente. In entrambe le sedi si è distinto per professionalità, spirito di servizio e capacità operative, guadagnandosi la stima dei colleghi e dei superiori.

Ora la nuova sfida a Borgomanero, dove guiderà la Tenenza con lo stesso spirito di dedizione che ha caratterizzato il suo percorso fino ad oggi.

“Il mio obiettivo – ha dichiarato il Sottotenente – sarà quello di continuare a garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, nel solco dei valori che da sempre contraddistinguono l’Arma: onestà, umiltà, coraggio, dedizione. Le porte del Comando saranno sempre aperte al dialogo, all’ascolto e alla collaborazione.”

Con il suo arrivo, l’Arma rinnova l’impegno quotidiano a servizio del territorio, con una guida giovane ma già esperta, pronta ad affrontare le sfide del presente e del futuro con determinazione e senso dello Stato.