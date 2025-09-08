Varese News

Gli alpinisti varesini pronti a salire verso l’Ararat, il monte dell’Arca di Noè

Dopo il "Diario nepalese" del 2023, fino al Campo Base dell'Everest, un altro viaggio in alta quota raccontato anche ai lettori di Varesenews

Diario dell'Ararat

Dopo il “diario nepalese” del 2023, un gruppo di alpinisti varesini – partendo dal versante turco – sale verso il Monte Ararat, il monte che si vuole custodisca i resti dell’Arca di Noè. Ecco la presentazione del viaggio e del diario

Diario dell'Ararat – la partenza
ararat
ararat
ararat
ararat

E dopo due anni, eccoci ancora qui! Vi eravamo mancati? Dopo l’Everest Base Camp, la nostra nuova meta sarà il Monte Ararat. Del “vecchio” gruppo presenti ai blocchi di partenza Alessandro, Fabio, Gaia, Gigi, Giovanni, Joerg, Michele, Renzo e Sara. Con noi alcuni nuovi amici: Gianluca, Pier e Veronica.

Questa prima giornata è “volata” tra i 3529 km che separano Varese da Dogubeyazit. Due voli e tanto vento all’atterraggio; che sia lo spirito dell’Arca perduta?

Dopo una meritata cena a base di una tipica grigliata locale, eccoci finalmente in hotel. Programma della serata: hammam turco e una bella dormita.

Domattina ci attende la prima tappa del nostro cammino fino al campo 1 a 3200 mt.
Speriamo di potervi dare notizie quotidiane, ma ancora non sappiamo se avremo accesso alla rete internet.

Pubblicato il 08 Settembre 2025
